di Elena Arrisico - 19/02/2020 08:38 | aggiornato 19/02/2020 08:41

Arriva nei cinema italiani Ritorno al crimine, sequel di Non ci resta che il crimine. Il film con Alessandro Gassman, Gian Marco Tognazzi e Marco Giallini ci regalerà, ancora una volta, gag e viaggi nel tempo esilaranti.

A un anno da Non ci resta che il crimine, arriva nei cinema italiani Ritorno al crimine. Diretto - come il primo capitolo - da Massimiliano Bruno, il sequel riprende esattamente da dove eravamo rimasti con il film precedente.

Il trailer appena uscito ci dà modo di scoprire qualcosa in più sul tanto atteso sequel del film, che vede nel cast – tra gli altri - Alessandro Gassman, Gian Marco Tognazzi e Marco Giallini.

01 Distribution, Italian International Film, Rai Cinema Il poster di Ritorno al Crimine

Il trailer

Il trailer ci mostra, ancora una volta, i quattro amici che abbiamo imparato a conoscere in Non ci resta che il crimine alle prese con nuovi piani da portare a termine.

Il video ci mostra i protagonisti, al momento all’inseguimento di Sabrina per poter recuperare il tesoro della banda. Nel trailer, anche Renatino che è alla ricerca di vendetta.

HD 01 Distribution, Italian International Film, Rai Cinema I tre protagonisti di Ritorno al crimine

Le battute sui viaggi temporali non mancano: Renatino, ad esempio, non sa chi sia Francesco Totti ed è all’oscuro di cosa sia una Storia di Instagram.

La trama

La trama di Ritorno al crimine ci porta a Monte Carlo, dove Sebastiano (Alessandro Gassman), Moreno (Marco Giallini), Giuseppe (Gian Marco Tognazzi) e Gianfranco (Massimiliano Bruno) sono sulle tracce della dirompente ragazza, Sabrina - precedente interpretata da Ilenia Pastorelli - che si è data alla fuga con i soldi di tutti. La vita va avanti e prende anche delle strade inaspettate, per cui i quattro amici si trovano a dover fare i conti con un marito amante d’arte, Ranieri (Carlo Buccirosso) e Lorella (Giulia Bevilacqua), figlia contesa, oltre che con il boss Renatino (Edoardo Leo), tornato con intenzioni tutt'altro che pacifiche.

12 Twelve Entertainment

Tutto aveva avuto inizio in Non ci resta che il crimine, dove gli amici da sempre Moreno, Sebastiano e Giuseppe, completamente al verde, mettevano su un’idea per fare un po’ di soldi: un tour criminale di alcuni dei luoghi simbolo della Banda della Magliana. Dal 2018, si trovano però inaspettatamente nel 1982, ovvero l’anno dei Mondiali di calcio in Spagna e i tempi d’oro della banda stessa. A questo punto, i tre amici decidono di sfruttare ciò che sanno per fare soldi, ma le cose non vanno come previsto e si ritrovano indebitati con Renatino, capo della banda. È così che i tre conoscono anche Sabrina, che riesce a impossessarsi del denaro. Una volta tornati sani e salvi nel 2018, anche il boss della famosa banda criminale è, però, con loro…

Il cast

Oltre allo stesso Massimiliano Bruno, nel cast figurano Alessandro Gassman, Marco Giallini, Edoardo Leo, Gian Marco Tognazzi, Carlo Buccirosso, Giulia Bevilacqua e Loretta Goggi. Tra i nomi, anche quelli di Corinne Clery, Angelo Orlando, Marianna Di Maso, Ninetto Davoli, Viviana Cangiano e Gianfranco Gallo.

Diretto e scritto da Massimiliano Bruno con Alessandro Aronadio, Andrea Bassi e Renato Sannio, distribuito da 01 Distribution e prodotto da Italian International Film con Rai Cinema, Ritorno al crimine arriverà nei cinema italiani a partire dal 12 marzo 2020.