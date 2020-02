TecnologiaCuriosità

di Pasquale Oliva - 19/02/2020 14:11 | aggiornato 19/02/2020 14:15

Sta per aprirsi un nuovo capitolo del turismo spaziale. SpaceX, l'azienda di Elon Musk, e Space Adventures hanno confermato che tra il 2021 e il 2022 quattro turisti orbiteranno intorno alla Terra.

A distanza di quasi vent'anni dalla sua fondazione, la Space Exploration Technologies Corporation di Elon Musk, meglio nota come SpaceX, taglierà un nuovo traguardo per il turismo spaziale. Quattro fortunati cittadini privati potranno spiccare il volo tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022 dalla base di Cape Canaveral, in Florida, a bordo della capsula Crew Dragon.

Come riporta The Verge, la missione dell'azienda aerospaziale con sede in California sarà possibile grazie ad un accordo siglato con Space Adventures, società che tra il 2001 e il 2009 ha mandato in orbita alcuni multimiliardari. Ad oggi non si conoscono i dettagli sui costi dei singoli 'biglietti', ma è probabile che si ragionerà in termini di milioni di dollari. Ad esempio, nel 2009 l'esperienza da turista spaziale è costata a Guy Laliberté - fondatore del Cirque du Soleil - circa 30 milioni di dollari.

Space Adventures non si è sbottonata sui costi della missione ma ha rivelato che i quattro turisti dovranno trascorrere alcune settimane negli Stati Uniti per seguire alcuni corsi di formazione e prepararsi al meglio in vista del decollo. Stando all'annuncio, i quattro resteranno in orbita per un massimo di cinque giorni e orbiteranno intorno alla Terra da due a tre volte, cercando di raggiungere l'altitudine della Stazione Spaziale Internazionale. Questa si trova a circa 400 km dalla superficie del nostro pianeta.

Space Adventures announces agreement with @SpaceX to launch private citizens on Dragon spacecraft https://t.co/yjAsZULZ9s pic.twitter.com/J6d3wEWomb — Space Adventures (@SpaceAdventures) February 18, 2020

Il grande sogno di Elon Musk sta finalmente per avverarsi, osservato in lontananza da altri visionari che vorrebbero raggiungere gli stessi risultati dell'imprenditore sudafricano. Non è infatti un segreto che altre aziende stiano puntando al mercato del turismo spaziale. In corsa ci sono infatti la Virgin Galactic di Richard Branson e la Blue Origin di Jeff Bezos, il CEO di Amazon che ha messo sul tavolo 10 miliardi di dollari per contrastare la crisi climatica.

Sperate di diventare un giorno turisti spaziali o preferite restare... coi piedi per terra?