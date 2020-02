The Secret Garden, trailer e trama del nuovo adattamento de Il giardino segreto

Cinema

di Alice Grisa - 19/02/2020 08:30 | aggiornato 19/02/2020 08:34

Ricordate Il giardino segreto? È in arrivo un nuovo adattamento del romanzo di Frances Hodgson Burnett e il trailer promette un’esplosione di colori, alberi in fiore e magie.

The Secret Garden è il quarto adattamento del romanzo della scrittrice Frances Hodgson Burnett, pubblicato nel 1911.

Frances Hodgson Burnett, autrice anche de Il piccolo Lord e La piccola principessa, racconta l’incontro tra tre ragazzini, Mary, Dickon e Colin, avvicinati dal mistero di un giardino segreto che un tempo era rigoglioso e pieno di fiori ma il cui accesso ora risulta proibito, chiuso a chiave.

Dopo l’ultimo film del 1993, diretto da Agnieszka Holland, David Heyman, produttore di Harry Potter e Paddington, si sta occupando di una nuova riscrittura.

A dirigere il film è Marc Munden mentre Jack Thorne si è occupato della sceneggiatura. Nel ruolo dell’orfana Mary Lennox troviamo Dixie Egerickxm mentre Colin Firth ha il ruolo dello zio, Archibald Craven, afflitto irrimediabilmente da un grave lutto. Mrs. Medlock è interpretata da Julie Walters, mentre Edan Hayhurst interpreta Colin, il cugino di Mary.

Lucky Red Il cancello delle meraviglie

Uno degli adattamenti più belli è quello del 1949, di Fred M. Wilcox (con Margaret O’Brien nel ruolo di Mary) rigorosamente in bianco e nero. L’assenza di colore rendeva ancora più difficile la resa dei colori e delle meraviglie del giardino, ma forse anche per questo appare il film più interessante. Il trailer del nuovo The Secret Garden, in uscita del 2020, invece, è una sinestesia di profumi variopinti.

Il giardino è immenso, contiene anche delle cascate, ed è stata utilizzata la CG per dare una maggior brillantezza all’ambiente, come se fosse magico, tra piante in fiore e colorate.

HD Lucky Red Mary in giardino

La trama

The Secret Garden racconta la storia di Mary Lennox, un’orfana britannica di dieci anni cresciuta in India insieme ai genitori, che non si sono mai occupati troppo scrupolosamente di lei. Alla morte della madre e del padre, Mary viene affidata a un parente, lo zio Archibald Craven, che ha una tenuta nella brughiera dello Yorkshire, anche se spesso è assente da casa.

Mary, affidata alla governante Mrs. Medlock, dopo lo sconforto iniziale per l’isolamento e la solitudine, conoscerà un ragazzo della sua età, Dickon, e poi, casualmente, scoprirà che in casa vive anche suo cugino Colin, che è affetto da una misteriosa patologia e non può camminare.

Insieme scopriranno le meraviglie del giardino segreto, e Colin si renderà conto che non tutto è come sembra.

L'Ippocampo Ragazzi Il libro de Il giardino segreto

Distribuito da Lucky Red, il film uscirà il 16 aprile 2020 nelle sale italiane.