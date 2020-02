The Witcher 2, al via le riprese: tutte le novità sul cast (con tanto di Tormund)

TV News

di Stefania Sperandio - 19/02/2020 08:33 | aggiornato 19/02/2020 08:38

Dalle indiscrezioni su Mads Mikkelsen a quelle su Mark Hammill, passando per la conferma dei rumor su Kristofer Hivju: ecco chi animerà le vicende del Continente nella seconda stagione di The Witcher.

La seconda stagione di The Witcher sta muovendo in questi giorni i suoi primissimi passi, con il semaforo verde per le riprese arrivato lo scorso 17 febbraio, in vista dell'uscita attesa non prima del 2021. Non mancano, ovviamente, le indiscrezioni, con diverse rivelazioni sui nuovi volti che troveremo come protagonisti delle vicende del Continente – tra voci di corridoio e conferme già ufficiali.

Una nuova vita nel Continente per Tormund

La prima notizia, confermata dal sito specializzato Redanian Intelligence, è quella legata a Kristofer Hivju. L'attore norvegese, che conoscerete per la sua interpretazione dell'indimenticabile Tormund in Game of Thrones, comparirà in almeno un episodio nella seconda stagione di The Witcher, dove vestirà i panni di Nivellen.

HBO Kristofer Hivju sarà Nivellen in The Witcher

Se il nome non vi suona nuovo, probabilmente avete letto Il Guardiano degli Innocenti, primo libro della saga letteraria di Andrzej Sapkowski, dove Nivellen è uno dei protagonisti del racconto Un briciolo di verità. Sembrerebbe legittimo, quindi, non aspettarsi un ruolo ricorrente per Hivju, che vestirà i panni dell'uomo colpito da una crudele maledizione.

Già in precedenti dichiarazioni, la showrunner Lauren S. Hissrich aveva fatto cenno all'intenzione di includere anche Un briciolo di verità nei futuri episodi di The Witcher – nonostante il racconto, nei libri, si svolga ben prima dell'incontro tra Geralt e Ciri, che si sono invece già trovati nel finale della prima stagione della serie Netflix. Vedremo quindi se la storia sarà riadattata, coinvolgendo anche la piccola nuova leonessa di Cintra, o se sarà mostrata in dei flashback vissuti dallo strigo.

HD Netflix Geralt e Ciri nel finale di The Witcher

Mark Hammill e Mads Mikkelsen: le voci di corridoio

È sempre Redanian Intelligence a confermare una voce di corridoio che, nei giorni scorsi, era stata diffusa dal sito We Got This Covered: Netflix ha davvero contattato Mark Hammill per offrire all'attore il ruolo di Vesemir, l'anziano maestro di Geralt, nonché a suo modo reggente di Kaer Morhen, sede della Scuola del Lupo dei witcher. Per il momento, non ci è dato sapere se l'attore abbia accettato o meno la parte.

In precedenza, lo stesso ruolo era stato proposto anche a Michael Keaton e a Mads Mikkelsen, ma entrambi gli attori hanno rifiutato per motivi non resi noti. A confermarlo è l'insider Daniel Richtman, che già in passato ha rivelato informazioni corrette dal dietro le quinte di The Witcher.

Fun Fact: The role of Vesemir was offered to Michael Keaton and Mads Mikkelsen. Both passed#TheWitcherNetflix Season 2 — Daniel Richtman (@DanielRPK) February 18, 2020

Infine, i documenti emersi confermano che le riprese sono fissate dal 17 febbraio al 14 agosto. Rimane da scoprire se dal dietro le quinte, con i lavori in corso, trapeleranno ulteriori dettagli sui nuovi membri del cast che animerà la seconda stagione. Per il momento, è già emerso che Geralt (o forse un altro personaggio) sarà chiamato a vedersela con una orribile creatura ben nota a chi ha giocato ai videogiochi di The Witcher.

Il ritorno del witcher

The Witcher 2 arriverà su Netflix nel corso del 2021. La serie sarà diretto sequel della prima e vedrà Geralt di Rivia (Henry Cavill) impegnato a proteggere "il suo destino", ossia la principessa Cirilla di Cintra (Freya Allan), rimasta sola dopo la caduta del suo regno a causa dell'assalto operato dall'impero di Nilfgaard.

Le loro vicende si intrecceranno ancora anche a quelle della potente maga Yennefer di Vengerberg (Anya Chalotra), amante di Geralt e vista per l'ultima volta mentre metteva brutalmente la parola fine alla battaglia sul colle di Sodden.

HD Netflix Yennefer nell'episodio finale della prima stagione di The Witcher

La nuova stagione di The Witcher attingerà ancora fedelmente dai libri, come nelle intenzioni della showrunner: i due volumi di riferimento dovrebbero essere Il Sangue degli Elfi e Il Tempo della Guerra, ma con la presenza di Nivellen sappiamo che ci sarà spazio anche per qualche altro racconto dai primi due volumi.

Mentre aspettano il debutto della prossima stagione, i fan sono anche in attesa di novità su Nightmare of the Wolf, il film animato che avrà come protagonista un giovane Vesemir, alle origini della sua carriera da witcher.