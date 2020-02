Dopo il papa giovane e il nuovo papa, potremmo aspettarci legittimamente un terzo papa nel racconto sorrentiniano del Vaticano, dipanato tra poesia, realismo e suggestioni mistico-pop.

Ci sono buone notizie per i fan della serie, conclusasi il 7 febbraio 2020 su Sky con un finale controverso.

SBS ha incontrato Paolo Sorrentino, il creatore delle prime due stagioni, che ha svelato di avere un’idea in mente per un terzo capitolo. Terzo e ultimo.

Nel corso dell’intervista il Premio Oscar per La grande bellezza ha rivelato che l’equilibro tra satira e dramma nella serie rispecchia il suo modo di essere.

Il Vaticano è stato molto riflessivo: si è preso il suo tempo per reagire alla serie. La sigla della seconda stagione, con le suore che ballavano sensualmente intorno a una croce, ha fatto scalpore, soprattutto perché è stata girata nel convento di San Giorgio Maggiore a Venezia, e ha suscitato la dura condanna del patriarca di Venezia. Ma in generale Sorrentino ha apprezzato la cautela nelle prese di posizione sul suo racconto.

Non mi piace il modo moderno in cui qualcuno fa qualcosa e ci sono molte persone pronte ad esprimere le proprie opinioni. È troppo per me. […] Il filosofo Henri Frédéric Amiel scrive come ogni resistenza diretta abbia il risultato di un disastro. Quando ti opponi a qualcosa, devi prenderti il ​​tuo tempo e la Chiesa lo fa. I preti intelligenti possono risolvere le cose e non essere provocatori o controversi. La serie non è contro la Chiesa. Abbiamo cercato di rappresentare la Chiesa in tutti i suoi aspetti.