Al Pacino lasciato dalla fidanzata 39 anni più giovane: 'Troppo vecchio (e taccagno)'

Al Pacino si è presentato da solo alla cerimonia degli Oscar 2020 per una ragione ben precisa. La sua fidanzata Meital Dohan ha deciso di mettere la parola fine a una relazione iniziata nel 2018.

Intervistata a proposito della fine del rapporto, l’attrice di origini israeliane ha dichiarato che la causa della rottura è la forte differenza di età e una certa tendenza dell’attore a essere piuttosto noioso. Meital ha 40 anni, mentre Al Pacino ha compiuto ad aprile 2019 ben 79 anni:

Al Pacino and his girlfriend of two years Meital Dohan split & she's explaining the reasons why they broke up...one of them being money: https://t.co/mlJJIcRxFN