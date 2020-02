Al via l'ultimo Gran Premio di Crash Team Racing Nitro-Fueled

Videogames

di Andrea Guerriero - 20/02/2020 16:32 | aggiornato 20/02/2020 16:32

Il racing game dedicato al marsupiale arancione corre per l'ultima volta con Gasmoxia, Gran Premio che chiude l'intera stagione della produzione di casa Activision.

Era il 1999 quando i ragazzi di Naughty Dog decisero di regalare a tutti i fan della saga action/platform di Crash Bandicoot un'esperienza su quattro ruote e a tutta velocità.

Quella di Crash Team Racing, gioco di corse arcade per la prima PlayStation chiamato a rappresentare una più che valida alternativa al più blasonato Mario Kart di Nintendo. Il resto è storia, con un rifacimento per piattaforme moderne, Crash Team Racing Nitro-Fueled, ad aver centrato gli scaffali di tutto il mondo a giungo dello scorso anno.

Lo stesso che ha saputo entusiasmare milioni di fan vecchi e nuovi grazie ad un gameplay frenetico e spettacolare, e che in data odierna va ad aggiornarsi con il suo ultimo Gran Premio, destinato da PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, e presentato dagli sviluppatori di Beenox e dal publisher Activision in un trailer:

Si tratta di Gasmoxia, al via nella giornata di oggi, 20 febbraio 2020, dalle 16:00 italiane. Si chiude così un'importante fase del racing game, che aveva inaugurato le stagioni dei Gran Premi nel corso dell'estate 2019, a poche settimane di distanza dal lancio del gioco.

L'evento di chiusura è comunque stato pensato in grande, a tutto vantaggio di noi piloti virtuali - o aspiranti tali. Come illustra il filmato, infatti, dopo aver deciso che la Terra non è più di suo interesse, il malvagio Nitros Oxide ha sfidato Crash e la sua squadra in un'ultima epica sfida sul suo pianeta natale, Gasmoxia. In questa gara tra nubi tossiche, potremo competere in una nuova pista denominata Drive-Thru Danger, dove due grosse compagnie di fast-food rivali si combattono l'un l'altra per il dominio del pianeta (e una sponsorizzazione della CTR TV).

Activision/Beenox

Con Gasmoxia, in Crash Team Racing Nitro-Fueled farà il suo debutto anche un nuovo personaggio, da sbloccare nel Nitro Gauge. Si tratta di Emperor Velo, l'auto-proclamato governatore della galassia. Non mancheranno all'appello nuove sfide a tempo, che richiederanno di battere i tempi di Velo in ogni percorso di Nitro-Fueled, nuovi kart dal tocco retrò (Void Manta, Velo Chopper e Galactic Cruiser) e tanti nuovi oggetti nel Pit Stop a tema spaziale. Coloro che al termine della stagione entreranno nella Top 5 vinceranno il Kart del campione e la decalcomania di Gasmoxia.