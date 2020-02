Borderlands: la saga FPS diventa un film, con Eli Roth alla regia

CinemaVideogames

di Andrea Guerriero - 20/02/2020 16:14

Un tweet (poi cancellato) del boss di Gearbox Software svela prima del tempo l'esistenza di un film di Borderlands. La trasposizione per il grande schermo della frenetica saga sparatutto sarà diretta nientemeno che da Eli Roth.

Come tutti i matrimoni di vecchia data, quello tra videogiochi e cinema non è sempre stato dei più distesi.

Nella pletora di produzioni per il grande schermo - ultimo esponente è quel Sonic di cui potete recuperare la nostra recensione fiondandovi a tutta velocità a questo link -, sono tantissime quelle che hanno purtroppo deluso le aspettative degli appassionati, colpevoli di aver tradito in qualche modo le stesse fonti di ispirazione in pixel e poligoni.

E se è vero che ora tutti gli occhi sono puntati sulla futura trasposizione delle esotiche avventure di Nathan Drake in Uncharted, un tweet ha scatenato a sorpresa le fantasie dei fan di Borderlands, la saga sparacchina di Gearbox Software e 2K Games contraddistinta da sempre da una spiccata ironia tra dialoghi e caratterizzazione dei personaggi, così come da una mostruosa quantità di armi personalizzabili.

Stando a quanto si legge sulle pagine del portale Kotaku, lo sparatutto cooperativo diventerà infatti un film. E alla regia troveremo nientemeno che Eli Roth.

L'annuncio - o forse no! - è arrivato da un messaggio pubblicato e poi subito cancellato su Twitter da Randy Pitchford, boss della software house texana. Come spesso accade in questi casi, il popolo del web è stato però più veloce, ed è riuscito a catturare in un'immagine il "cinguettio fantasma":

HD Randy Pitchford/Kotaku Il tweet (poi cancellato) di Randy Pitchford

Il reveal del futuro film di Borderlands sarebbe dovuto arrivare in pompa magna nel corso del PAX East 2020 in quel di Boston, in data 27 febbraio. Probabilmente non tutto è andato come previsto, e l'entusiasmo di Pitchford - e qualche errore tecnico! - hanno dato il via libera alla circolazione della notizia. Di conseguenza le informazioni in nostro possesso sono praticamente inesistenti, ma lascia ben sperare il coinvolgimento di Roth nella produzione firmata Lionsgate e Arad Productions. Il director è noto soprattutto per i suoi lungometraggi di genere horror, come Cabin Fever e la serie Hostel, ma non ha mai disdegnato tematiche e ambientazioni diverse, con Il mistero della Casa del Tempo lì a dimostrarlo.

Gearbox Software/2K Games

Non ci resta allora che attendere l'eventuale presentazione ufficiale tra le luci del Main Theater del PAX. Nel frattempo, potete sempre recuperare - se non lo avete già fatto - lo scoppiettante Borderlands 3, ultimo capitolo del brand disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Il gioco è andato ad espandersi di recente con il DLC Moxxi's Heist of the Handsome Jackpot, che aggiunge un nuovo frammento narrativo alla trama principale.