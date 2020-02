Captain Tsubasa: il nuovo trailer del videogame svela personaggi e trama

VideogamesAnimazioneFumetti

di Andrea Guerriero - 20/02/2020 14:21 | aggiornato 20/02/2020 14:25

Atteso nel corso dell'anno su PS4, PC e Nintendo Switch, Captain Tsubasa: Rise of New Champions ci permetterà di rivivere la celebre storia di Tsubasa Ozora, con alcune delle più epiche partite della serie originale.

Il duo di calciatori più amati tra manga e anime è finalmente pronto a compiere il grande passo nell'universo videoludico.

E no, questa volta Holly e Benji non approderanno sui nostri schermi con un titolo mobile - ricordate Captain Tsubasa: Dream Team? -, ma con una produzione destinata a personal computer e console di ultima generazione.

Ci riferiamo a Captain Tsubasa: Rise of New Champions, annunciato da pochissimo dal publisher giapponese Bandai Namco, che con un primo trailer ha presentato a fan vecchi e nuovi un videogame di calcio dallo stampo squisitamente arcade, confezionato nelle fucine di TamSoft Corporation per arricchire il catalogo virtuale di PC, PlayStation 4 e Nintendo Switch, la piccola ibrida della "grande N".

E se è vero che una data di uscita ufficiale non è stata ancora diramata, oggi il team di sviluppo è tornato a stuzzicare le fantasie dei gamer appassionati dell'universo creato nel 1981 dal mangaka Yōichi Takahashi con un nuovo filmato, visibile in testata di articolo - poco più in alto potete invece recuperare il trailer di esordio.

La clip, in poco meno di un minuto, mostra i volti tridimensionali dei protagonisti, dei comprimari e pure di tutti quegli avversari che negli anni hanno incrociato scarpette chiodate e destini con Tsubasa Ozora e Genzo Wakabayashi - il gioco manterrà i nomi originali nipponici, proprio come il recente reboot per la TV. Spazio allora a personaggi come Shun Nitta, Makoto Soda, i fratelli Tachibana, Hiroshi Jito, Mitsuru Sano, Hikaru Matsuyama e Kojiro Hyuga. Non solo, nei brevi scampoli di gameplay possiamo ammirare le animazioni degli indimenticabili - e improbabili! - colpi speciali che caratterizzano ogni giovane atleta.

Bandai Namco

Il tutto è arricchito da quelle stesse inquadrature dinamiche che hanno reso la serie animata tanto amata dal pubblico, e da un comparto grafico in cel-shading che ricorda lo stesso anime per stile e tratto.

Nonostante i colorati match saranno il cuore pulsante della produzione, Captain Tsubasa: Rise of New Champions vanterà una Modalità Storia, chiamata Tsubasa Episode, che permetterà ai giocatori di rivivere la celebre storia di Tsubasa Ozora. Questa modalità coprirà l'intero torneo nazionale delle scuole medie e includerà alcuni delle più epiche partite della serie originale. A seconda del punteggio e dell'andamento della partita potranno sbloccarsi determinati video, alcuni riproponendo precisamente la storia, altri con sorprese completamente nuove.

Anche voi non vedete l'ora di scendere in campo?