Prodotto da Palomar in collaborazione con Rai Fiction e distribuito da Nexo Digital in collaborazione con i media partner Radio Deejay e MYmovies.it, La Concessione del Telefono sarà nelle sale italiane solo il 17 e 18 marzo 2020 e prossimamente su Rai1.

Non si tratta dell’unico film che ci attende al cinema tratto dalla penna di Andrea Camilleri: il 24, 25 e 26 febbraio arriva al cinema, infatti, Il Commissario Montalbano con SALVO AMATO, LIVIA MIA , un appuntamento evento, nonché anteprima del nuovo episodio che andrà prossimamente in onda su Rai1. Prodotta dal 1999 e tratta dagli omonimi romanzi di Camilleri, la serie è oggi alla sua tredicesima stagione e anch’essa ambientata nell’immaginaria cittadina siciliana di Vigàta, dove vive e indaga il commissario di polizia Salvo Montalbano (Luca Zingaretti) .

Spiantato, ironico, amante delle donne e della tecnologia, Pippo sembrerebbe aver messo la testa a posto sposando Taninè Schilirò, figlia dell’uomo più ricco di Vigàta, ma il nostro protagonista è un uomo che non si accontenta mai. E così, spedendo tre lettere al Prefetto Marascianno (un napoletano paranoico e complottista), mette in moto un meccanismo che lo porterà a trovarsi sotto due fuochi incrociati: lo Stato, che pensa di avere a che fare con un pericoloso sovversivo e l’uomo “di rispetto” Don Lollò, che inizia a credere che il Genuardi lo stia prendendo per fesso. A tenerlo d’occhio il Questore Monterchi, venuto dal Nord, che osserverà sgomento e impotente il folle concatenarsi degli eventi.

La Concessione del Telefono di Andrea Camilleri arriva al cinema il 17 e 18 marzo 2020. Il film fa parte della collezione intitolata C’era una volta Vigàta e sarà in anteprima esclusiva nelle sale cinematografiche italiane per, poi, essere trasmesso su Rai 1 .

Tratto dall'omonimo romanzo capolavoro di Andrea Camilleri, arriva nei cinema italiani La Concessione del Telefono. Il film, ambientato in Sicilia, sarà disponibile nelle sale cinematografiche per due giornate evento e sarà poi trasmesso su Rai 1.

