Doc Savage, la serie TV è in lavorazione per Sony

di Giuseppe Benincasa - 20/02/2020 11:48 | aggiornato 20/02/2020 11:51

L'Uomo di Bronzo sta per tornare sullo schermo!

Dalla collaborazione tra Original Film e Sony Pictures Television nascerà una serie TV basata sulle avventure di Doc Savage, ovvero uno dei più famosi personaggi degli anni '30 e '40, considerato un precursore dei supereroi.

La serie racconterà le incredibili e stravaganti avventure di Savage, tra dinosauri furiosi, società segrete, fantastici gadget e armi, trappole mortali, fughe da brividi e trame per dominare la terra, disegnate dai peggiori villain di sempre!

L'idea per uno show di Doc Savage, detto anche l'Uomo di Bronzo, è nato a seguito dei problemi che hanno ostacolato il progetto cinematografico nel 2013. Questo doveva essere realizzato da Original Film (a cura di Neal H. Moritz e Pavun Shetty), scritto da Shane Black e interpretato (indovinate un po') da Dwayne "The Rock" Johnson!

Per la TV, Original Film ha già adattato, dai fumetti, storie come quelle di The Boys, Preacher e Happy!

Chi è Doc Savage?

Savage, altrimenti noto come Clark Savage Jr., è stato ispirato (e creato per essere una specie di combinazione di) famosi eroi letterari come, per esempio, Sherlock Holmes e Tarzan.

L'avventuriero è stato addestrato fin dalla prima infanzia a essere al massimo della forma fisica ed è dotato di un intelletto superiore alla norma e di una memoria infallibile. Tutte capacità che utilizza per fare del bene e lottare contro le ingiustizie.

Insieme a personaggi come The Shadow (1930), Dick Tracy (1931), Conan il Barbaro (1932), The Lone Ranger e Tonto (1933), e il Calabrone Verde e Kato (1936), Doc Savage ha fatto parte dei personaggi che hanno ispirato il successivo genere dei supereroi dei fumetti, nato alla fine degli anni '30.

Infatti, il papà di Spider-Man e molti altri supereroi Marvel, Stan Lee, etichettò Doc Savage come il precursore dei supereroi moderni.

La prima apparizione americana di Doc Savage è datata marzo 1933, successivamente e fino ai giorni nostri le pubblicazioni di Doc Savage sono andate avanti (oggi per mano di Dynamite Entertainment), non solo come storie a fumetti ma anche sotto forma di romanzi.

Nel 1975 è uscito nei cinema il film Doc Savage, l'Uomo di Bronzo diretto da Michael Anderson e con l'attore Ron Ely nei panni del protagonista.

Qui sotto, si può vedere il trailer originale:

Non resta che aspettare il nome del nuovo volto di Doc Savage!

