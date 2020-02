Cinema

di Giuseppe Benincasa - 20/02/2020 12:41 | aggiornato 20/02/2020 12:45

Un trio di attori giovani e bravi interpretano tre personaggi strettamente legati tra loro nel film Endings, Beginnings.

Dopo il debutto al Toronto Film Festival del 2019, Endings, Beginnings è stato acquistato dalla casa di distribuzione Samuel Goldwyn Films, che ha pubblicato il trailer sul proprio canale YouTube e che distribuirà il film negli Stati Uniti dal primo maggio 2020.

Il film si pone come un dramma romantico, la cui sceneggiatura è firmata dallo stesso regista Drake Doremus e dalla scrittrice di romanzi Jardine Libaire.

La storia è incentrata su Daphne e sulla sua voglia di mettere in carreggiata la sua vita ma la ragazza si ritrova in un triangolo amoroso con Jack e Frank.

I due ragazzi sono amici tra loro e questo renderà ancora più complicate le cose, mentre (così recita la sinossi ufficiale) Daphne svelerà i segreti della sua vita in un'improvvisa svolta di eventi e nei luoghi più sorprendenti.

Dal trailer che apre questo articolo, il film mostra le intenzioni di Daphne e l'incontro con Jack, che durante un party le presenta il suo migliore amico Frank. Qui inizia la relazione passionale della ragazza con quest'ultimo.

Quali saranno le scelte di Daphne?

Il cast

I tre protagonisti del film sono interpretati da Shailene Woodley, Jamie Dornan e Sebastian Stan.

Woodley è conosciuta per il suo ruolo nella saga cinematografica fantascientifica di The Divergent Series e per ruoli romantici in film adolescenziali come Colpa delle stelle e Resta con me. In TV ha ricoperto il ruolo di Jane Chapman nella serie Big Little Lies - Piccole grandi bugie.

Dornan è famoso per aver interpretato il ruolo di miliardario Christian Grey nella trilogia cinematografica di Cinquanta sfumature.

Stan è conosciuto per essere l'amico fraterno di Steve Rogers/Capitan America nel Marvel Cinematic Universe, ovvero Bucky Burnes/Soldato d'Inverno. Prossimamente, con questo personaggio, sarà il protagonista della serie TV Marvel Studios The Falcon and The Winter Soldier sul servizio streaming Disney+.

Qui sotto si può vedere una immagine del film con i personaggi di Daphne e Frank:

Endings, Beginnings segna la seconda collaborazione di Doremus con CJ Entertainment, ovvero con la casa di produzione che ha contribuito alla realizzazione del film vincitore del premio Oscar 2020 Parasite.