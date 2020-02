Videogames

di Pasquale Oliva - 20/02/2020 12:47

Epic Games, dopo aver stuzzicato per giorni i fan con alcuni teaser sui social network, ha dato il via alla seconda stagione di Fortnite Capitolo 2. Tante le novità, come promesso, tra cui il più amato mercenario della Casa delle Idee.

Finalmente ci siamo, la Stagione 2 di Fortnite Capitolo 2 è stata annunciata da Epic Games con uno spettacolare trailer di lancio. La prima season è durata più del previsto, questo per garantire più tempo agli sviluppatori per lavorare a sostanziose modifiche al Battle Royale più giocato e seguito di sempre.

L'obiettivo è stato centrato? Scopriamolo insieme.

Fortnite Capitolo 2 - Stagione 2

Dopo aver tenuto sulle spine la community formata da milioni di giocatori con teaser più o meno difficili da decifrare, il team di Epic Games ha dato ufficialmente il via alla Stagione 2 del secondo capitolo di Fortnite con una clip degna delle migliori spy story.

Nel trailer vediamo alcuni personaggi - tra cui Miascolo, Mida e Maya - chiamati a raccolta, pronti ad infiltrarsi come spie per liberare l'isola dagli agenti delle fazioni Ghost e Shadow. Per l'occasione la mappa di gioco, come previsto, è stata arricchita con nuove località esotiche da scoprire e basi nemiche luogo di operazioni a tempo in cui l'obiettivo è neutralizzare i nemici e conquistare armi potenti ed uniche.

HD Epic Games Deltaplani cavalcabili e nuove zone di gioco con Fortnite Capitolo 2 Stagione 2

Abbastanza sorprendente le presenza di Deadpool nel video di lancio, probabilmente la skin del mercenario chiacchierone di casa Marvel potrà essere sbloccata avanzando nel Pass Battaglia. Ancora una volta dunque Epic Games e la Casa delle Idee uniscono le forze.

HD Epic Games Sull'isola di Fortnite c'è spazio anche per Deadpool!

Di seguito la skin dell'antieroe Marvel (sul grande schermo con il volto di Ryan Reynolds) nell'armadietto in-game. La fonte è HYPEX, più che affidabile insider:

Pass Battaglia

Il secondo trailer pubblicato in giornata da Epic Games è quello relativo al Pass Battaglia della Stagione 2. Questo, come al solito, permette di sbloccare costumi unici e - per la prima volta - totalmente personalizzabili, nuove verniciature per le armi, strumenti di raccolta e deltaplani... cavalcabili!

In attesa di saperne di più sulle ricompense del Pass Battaglia, ecco alcune anteprime dei costumi e degli accessori a breve disponibili in Fortnite Capitolo 2.

Full Customization Skin!

Via me & @xkleinmikex pic.twitter.com/LcCObCkR5A — HYPEX - Fortnite Leaks & News (@HYPEX) February 20, 2020

New Vehicle ?

Via me & @xkleinmikex pic.twitter.com/A71kH0HVQR — HYPEX - Fortnite Leaks & News (@HYPEX) February 20, 2020

Cat & Banana! pic.twitter.com/i7fV9srVAL — HYPEX - Fortnite Leaks & News (@HYPEX) February 20, 2020

Battlepass Menu has changed!pic.twitter.com/irihcP9EZq — HYPEX - Fortnite Leaks & News (@HYPEX) February 20, 2020

Il costo del Pass Battaglia è di 950 V-Buck, ma il suo completamento permette di recuperarne ben 1.500. Lo acquisterete? E soprattutto, cosa ne pensate delle novità introdotte da Epic Games?