Google Titan: disponibili anche in Italia le chiavette USB per la sicurezza

Google Titan (che sia USB-C, USB-A o Bluetooth) è compatibile con sistemi Windows, macOS, iOS e Android. Ad oggi è possibile acquistare in Italia solo il set formato dalla due chiavette USB-A e Bluetooth al prezzo di 55 euro . Per la variante con uscita USB-C, dal costo di 45 euro , bisognerà invece ancora attendere.

Il dispositivo, disponibile nelle varianti Bluetooth/USB-A/USB-C , viene descritto da Google come 'un secondo lucchetto dopo la password', una misura di sicurezza aggiuntiva che protegge gli account Google, Facebook, 1Password, Dropbox e Twitter (per citare alcuni servizi compatibili) da attacchi di phishing e malintenzionati di ogni sorta.

La sicurezza fatta hardware si chiama Titan Security Key e porta la firma di Google. A vederla sembra una classica chiavetta USB per il trasferimento di dati, ma il device del gigante di Mountain View ha ben altri scopi. E dopo il lancio negli Stati Uniti, è ora disponibile anche in Italia .

