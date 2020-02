Il Pianeta delle Scimmie, Wes Ball smentisce: 'Il prossimo film non sarà un reboot'

Cinema

di Giuseppe Benincasa - 20/02/2020 10:30 | aggiornato 20/02/2020 10:32

Sembra proprio che l'eredità di Cesare continuerà!

La saga de Il pianeta delle scimmie continuerà con un nuovo film, che fino a pochi giorni fa si pensava potesse essere un reboot. A smentire questo rumor c'ha pensato direttamente il regista del prossimo progetto Wes Ball.

A seguito dello spargersi di voci su un possibile reboot della saga de Il pianeta delle scimmie, il regista ha deciso di intervenire direttamente, sottolineando anche il fatto che al giorno d'oggi è facilissimo entrare in contatto, tramite social, con i diretti interessati per verificare i rumor. Purtroppo però pochi lo fanno veramente.

Nel tweet che potete vedere qui sotto, Ball ha scritto:

Non preoccupatevi. Non voglio rovinare le sorprese ma si può certamente dire che l'eredità di Cesare continuerà...

It’s never been easier for film journalists to actually get in touch with the actual people who actually know... but maybe it’s the point to NOT fact-check these days?



Regardless. Don’t worry. I won’t ruin the surprises, but it’s safe to say Caesar’s legacy will continue...🤫 — Wes Ball (@wesball) February 17, 2020

In un precedente tweet, sul proprio account, Ball ha scritto che è cresciuto con la saga originale e che ha amato la precedente trilogia reboot e che la sua intenzione è quella di realizzare qualcosa che onori ciò che è stato prima. Inoltre, Ball è certo di poter fare qualcosa di speciale per il franchise.

I’ll say this about Apes... I grew up on the original and absolutely love the previous trilogy.



I would only do this if I felt I could offer something special while still honoring what’s come before. We have something that’s shaping up to be an awesome chapter to this franchise. https://t.co/OSgYSGeTb8 — Wes Ball (@wesball) December 4, 2019

A questo punto è opportuno concentrarsi sulla trilogia reboot conclusasi nel 2017. Questa è composta dai film L'alba del pianeta delle scimmie, Apes Revolution - Il pianeta delle scimmie e The War - Il pianeta delle scimmie, usciti nei cinema dal 2011 al 2017 a distanza di tre anni l'uno dall'altro.

Il primo film della trilogia è stato diretto da Rupert Wyatt, mentre il secondo e il terzo da Matt Reeves (regista del nuovo The Batman). Tutti e tre i film hanno un tono adulto e serioso, con una storia che parte da dove tutto è iniziato, ovvero a prima che i primati conquistassero il pianeta.

La storia dei film reboot

Ne L'alba del pianeta delle scimmie è stato introdotto il personaggio di Will Rodman (interpretato da James Franco), uno scienziato in grado di studiare una formula atta a curare l'Alzheimer. I test del farmaco vengono effettuati sulle scimmie, causando effetti indesiderati per l'uomo e rendendo le cavie molto intelligenti. Alla fine del film, Cesare si riunisce con gli altri della sua specie per vivere nella foresta.

In Apes Revolution - Il pianeta delle scimmie sono stati introdotti nuovi personaggi come gli studiosi Malcom (Jason Clarke) ed Ellie (Keri Russell) e Dreyfus (Gary Oldman), nemico delle scimmie. Questo film è ambientato 10 anni dopo i fatti del primo e ormai le scimmie hanno formato la loro colonia e vivono insieme, nonostante qualche diatriba sulla condotta che dovrebbe avere il branco.

In un incidente, uno dei piccoli esemplari di scimmia viene colpito da una pallottola sparata da un fucile di un uomo. Da ciò si sviluppa la trama che porterà la scimmie a organizzarsi contro gli uomini, nonostante questo non sia il volere del leader Cesare.

La guerra è iniziata e continua, dopo due anni, in The War - Il pianeta delle scimmie, dove il cattivo è il colonnello J. Wesley McCullough (Woody Harrelson). Il film, altamente spettacolare e cruento, mostra la battaglia tra uomini e scimmie e un destino incerto per tutti.

Per chi volesse rivedere questa splendida trilogia e conoscerne i segreti, può acquistare il cofanetto con i tre film in Blu-ray ricchi di contenuti speciali:

Warner Bros. Entertainment La cover del cofanetto Blu-ray de Il pianeta delle scimmie

La pace tra uomini e scimmie è ormai definitivamente compromessa, quindi nella nuova serie di film i primati dovrebbero prendere definitivamente il sopravvento sull'umanità e affermarsi come dominatori del mondo.