La casa di carta: arrivano i puzzle ufficiali dedicati alla serie

CuriositàTV News

di Matteo Tontini - 20/02/2020 14:15 | aggiornato 20/02/2020 14:19

Permettono di ricostruire le immagini più emblematiche della serie TV spagnola.

La casa di carta sta per tornare: la quarta stagione della serie incentrata sul Professore e la sua banda di rapinatori uscirà il 3 aprile, e continuerà a raccontare la storia da dove si era interrotta. In occasione del debutto dei nuovi episodi, Clementoni ha così realizzato degli interessanti puzzle ispirati allo show spagnolo. I fan della serie che amano trascorrere il tempo davanti al più classico dei giochi da tavolo, in cui bisogna incastrare pezzi di cartone di piccole dimensioni per ricostruire l'immagine originale, potrebbero allora essere felici della notizia.

Sono quattro le versioni messe in commercio (quelle raffigurate nell'immagine in apertura dell'articolo), ma in Italia sono attualmente disponibili solo due di esse. È probabile che le altre saranno distribuite in un secondo momento.

Entrambe le confezioni disponibili sono composte da 1000 pezzi, ma differiscono per dimensioni. La prima ha una grandezza pari a 69 x 50 cm.

Clementoni

La seconda, invece, misura 98 x 33 cm.

Clementoni

Stando alla descrizione degli articoli su Amazon, i puzzle sono rivolti a coloro che si sono immedesimati almeno una volta in Tokyo, Berlino e compagnia, affascinati dai loro ideali e dal costume eccentrico che indossano. I puzzle raffigurano le immagini più emblematiche della serie TV e garantirebbero la massima qualità della stampa, oltre alla robustezza degli incastri dei singoli pezzi. Un prodotto tutto italiano, dedicato a uno degli show televisivi europei di maggior successo degli ultimi anni.

La casa di carta ha debuttato su Netflix a dicembre 2017. La seconda stagione è uscita sulla piattaforma ad aprile dell'anno successivo, mentre il 19 luglio 2019 è stato il turno della terza. Ora i fan sono in attesa della season 4, che dovrà dare risposte a molte domande importanti lasciate in sospeso dagli episodi precedenti.