Mission: Impossible 7 con Tom Cruise inizia oggi le riprese a Venezia

Dunque, date le premesse, non resta che attendere e scoprire in che modo Tom Cruise riuscirà, ancora una volta, a stupire il pubblico mondiale.

Inoltre, pare che sia prevista una spettacolare scena di inseguimento in Canal Grande, motivo per cui sono stati chiusi per precauzione e riserbo alcuni rii, oltre al divieto di occupare alcuni spazi acquei. Una scena che, tra l’altro, verrà realizzata con la supervisione del Servizio Sicurezza della Navigazione della Polizia Locale.

Tom Cruise sbarca a Venezia per girare quelle che si preannunciano essere alcune delle scene adrenaliniche che si vedranno in Mission: Impossible 7

