Non perdete gli ultimi, emozionanti episodi di Modern Family, in prima assoluta su FOX ogni venerdì alle 21.00 dal 13 marzo!

Se la semplicità è l'approccio di Modern Family a ogni situazione, non significa che le tematiche vengano trattate superficialmente, anzi: tutto ciò che fa parte della vita dei Pritchett-Dunphy-Tucker-Delgado diventa occasione per promuovere l'unico, vero messaggio della serie... Come l'amore sia in grado di superare qualsiasi tipo di barriera.

Modern Family ha trasformato tutto ciò che fa parte della vita - i contrasti con i figli, i problemi con la scuola, il rimettersi in gioco sul lavoro, l'inseguire i propri sogni scontrandosi con la realtà - in uno spettacolo meraviglioso.

Il contrasto fra il modo in cui ciascuno di noi - perché le loro sono esperienze universali - ha vissuto gli stessi piccoli e grandi drammi, e il modo eclettico in cui sono Claire (Julie Bowen), Phil (Ty Burrell), Jay (Ed O'Neill), Gloria (Sofia Vergara), Cam (Eric Stonestreet), Mitch (Jesse Tyler Ferguson) e tutti gli altri, a viverli, fa la differenza fra un'idea vincente e un risultato eccezionale sotto tutti i punti di vista.

Il segreto di Modern Family è tutto qui: la semplicità. Con un ampio panorama di personaggi così ben delineati da vivere di vita propria fin dal momento in cui li conosciamo, la sit-com di Christopher Lloyd e Steven Levitan ha messo in piedi uno spettacolo eccezionale basato su eventi assolutamente ordinari.

Girata come un finto documentario in cui i personaggi si rivolgono direttamente alla telecamera, parlando con un inesistente intervistatore e raccontandosi con un'ironia tanto efficace quanto semplice e "pulita", la serie ruota attorno alla storia di una grande famiglia allargata e alle sue piccole avventure quotidiane.

