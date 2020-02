Videogames

di Massimiliano Rincione - 20/02/2020 14:54 | aggiornato 20/02/2020 14:59

Monster Hunter Riders sbarca ufficialmente sul mercato giapponese: i player nipponici potranno dunque avventurarsi in quel di Felgia su IOS e Android!

Dopo settimane di attesa, Monster Hunter Riders è ufficialmente sbarcato su iOS e Android. Il titolo mobile di casa Capcom, dunque, arriva su tutti i dispositivi mobili, peccato che sia disponibile soltanto in Giappone. Sì perché la software house nipponica, al momento, ha reso disponibile il titolo soltanto per l'utenza del Sol Levante, che potrà dunque cimentarsi nella caccia ai mostri più celebri del franchise nato nel 2004.

Sono 15, attualmente, i titoli della serie principale sbarcati sulle varie console - contando anche espansioni e versioni Ultimate -, a cui vanno ovviamente sommati tutti gli spin-off e i capitoli per dispositivi mobili. A loro si aggiunge, come detto, Monster Hunter Riders, che vedrà i giocatori combattere i Cavalieri Oscuri in quel di Felgia.

Starà al videogiocatore guidare i Riders Club, squadra che combatterà la minaccia dopo che, parecchio tempo prima dei fatti del gioco, un gruppo di eroi chiamati I Dieci Grandi Cavalieri dei Draghi riuscì a garantire la salvezza del pianeta. Il tutto è stato annunciato attraverso una serie di trailer sul canale YouTube ufficiale del brand, che ha anche illustrato attraverso delle clip lo sviluppo della storia, il funzionamento del sistema di combattimento e anche il livellamento delle skill.

La grafica di gioco è fresca, in linea con i top games del genere, e il titolo sarà classificabile come un free to play. Ovviamente, però, sarà possibile effettuare delle micro-transazioni in game per acquisire svariati vantaggi. Il sistema di combattimento, come preventivabile, si baserà su uno scontro a turni.

Non ci sono ancora date su un possibile sbarco di Monster Hunter Riders in Europa, anche se è probabile che eventuali novità possano essere rese note attraverso il sito ufficiale del titolo o sul profilo Twitter ad esso dedicato. E voi, che idee vi siete fatti su Monster Hunter Riders? Siete curiosi di sapere se e quando sbarcherà sui dispositivi europei?