Tecnologia

di Pasquale Oliva - 20/02/2020 08:56

La suite Office torna su App Store e Play Store in una versione completamente rivisitata. Word, Excel e PowerPoint all'interno della stessa applicazione per favorire la produttività.

Microsoft l'aveva promessa, e finalmente è arrivata. Dopo la fase di beta-testing, la nuova app unificata della suite Office - che raggruppa Word, Excel e PowerPoint - è da oggi disponibile su App Store e Play Store, anche in Italia.

Il principale vantaggio introdotto con l'aggiornamento è senza dubbio la necessità di dover scaricare una singola applicazione per accedere ai tre programmi ampiamente adottati da aziende e privati. Ma oltre a dare un po' di respiro allo spazio d'archiviazione degli smartphone iOS e Android, la piattaforma si candida al titolo di perfetta alleata della produttività.

Passare da un documento all'altro rapidamente e senza aprire applicazioni diverse, convertire immagini in documenti Word ed Excel, scansionare codici QR, creare note rapide, firmare documenti in formato PDF. Queste sono alcune delle funzioni della nuova app Office, e altre arriveranno in futuro.

HD Microsoft

Microsoft ha voluto dar vita ad un'esperienza mobile-centrinca, senza compromessi imposti dal tradizionale form-factor degli smartphone. Così Bill Doll di Microsoft nel comunicato stampa:

La nuova app di Office rappresenta la nostra visione di una soluzione per la produttività per dispositivi mobili. Durante la fase di progettazione, abbiamo considerato le diverse aspettative di chi usa uno smartphone e chi un computer, quindi abbiamo deciso di puntare su semplicità ed efficienza. [...] Essenzialmente, abbiamo reso il form-factor degli smartphone una risorsa, [...] per non tradire le alte aspettative di quelle persone che già utilizzano Office.

In attesa delle versioni per tablet Android e iPadOS, potete scaricare la nuova applicazione di Microsoft che combina Word, Excel e PowerPoint da App Store e Play Store. Nel primo caso è richiesto almeno iOS 12, nel secondo invece Android 6.0 o versioni successive.