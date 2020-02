PlayStation salta PAX East: niente demo di The Last of Us - Part II e Final Fantasy VII

Videogames

di Stefania Sperandio - 20/02/2020 12:33

Nonostante gli annunci dei giorni scorsi, PlayStation ha deciso di tornare sui suoi passi e a causa del coronavirus ha disdetto la partecipazione a PAX East, in cui avrebbe dovuto far provare The Last of Us - Part II e Final Fantasy VII ai visitatori.

I fan di The Last of Us - Part II e di Final Fantasy VII che speravano di vedere nuove fasi di gameplay dai due giochi direttamente da PAX East, dovranno rimettersi comodi e aspettare pazientemente. Dopo aver annunciato la sua presenza alla fiera di Boston, infatti, PlayStation ha confermato ufficialmente l'annullamento di tutti i suoi appuntamenti – compresi quelli con le demo giocabili dei due attesi titoli in arrivo su PlayStation 4.

Addio a causa del coronavirus

Con una breve nota diramata sul suo blog ufficiale, Sony ha confermato di aver deciso di saltare l'appuntamento con la fiera per salvaguardare i suoi dipendenti da possibili esposizioni al coronavirus, a causa del grande afflusso di persone da tutto il mondo che è atteso per l'evento.

Come spiegato dalla compagnia giapponese:

Oggi, Sony Interactive Entertainment ha preso la decisione di cancellare la sua partecipazione al PAX East di Boston di quest'anno, a causa delle crescenti preoccupazioni inerenti COVID-19 (anche conosciuto come 'coronavirus'). Riteniamo che questa sia l'opzione più sicura, dal momento che la situazione sta cambiando quotidianamente. Ci delude cancellare la nostra partecipazione all'evento, ma la salute e la sicurezza della nostra forza lavoro globale sono la nostra prima preoccupazione.

In precedenza, la compagnia giapponese aveva già confermato che tra i titoli giocabili dai visitatori ci sarebbero stati anche The Last of Us - Part II, con un'apposita demo incentrata sulla protagonista Ellie e su Dina, e Final Fantasy VII Remake, atteso rifacimento del grande classico dei giochi di ruolo.

Con la defezione, il pubblico non avrà più la possibilità di provare questi giochi – il che significa che non possiamo più attenderci l'arrivo online, direttamente dalla fiera, di nuovi video e ulteriori dettagli sulle loro meccaniche di gameplay.

In attesa dell'uscita

Manca in realtà ormai molto poco all'uscita di due dei più attesi giochi di questo 2020. Final Fantasy VII Remake sarà disponibile su PlayStation 4 dal 10 aprile, console sulla quale sarà esclusivo per tutto il suo primo anno di vita.

Il gioco riprenderà a piene mani i contenuti dell'originale, uscito nel 1997, adattandoli a uno stile più moderno e proponendo, in quella che è da considerarsi come una vera e propria prima parte, solo la sequenza di Midgar, debitamente ampliata. I giocatori potranno intrattenersi tra combattimenti e attività nella città, sfruttando anche un sistema di battaglia che consentirà di scegliere tra strategia (con i tradizionali turni) o azione (in tempo reale). Proprio nei giorni scorsi, inoltre, lo sviluppatore Square Enix ha anche presentato dei video per mostrare in combattimento le rinnovate (e criticate) summon del gioco.

We’re so sad to have to miss PAX East! We were really looking forward to meeting you and seeing your reactions to the demo. Although we know this makes the wait until May 29 a bit harder, we appreciate your understanding. Don’t worry, we’ll have more to share closer to launch. https://t.co/tIJ0Z7Ztcs — Naughty Dog (@Naughty_Dog) February 19, 2020

The Last of Us - Part II arriverà ufficialmente il 29 maggio. Il titolo di Naughty Dog sarà il sequel diretto del gioco originale e, anticipano gli sviluppatori, ci saranno comunque novità prima dell'esordio, dopo la defezione da PAX East.

Cinque anni dopo il suo incontro con Joel, Ellie sta cercando di trovare un equilibrio alla sua vita nel mondo decaduto dopo l'epidemia. Quando, però, si ritroverà a far fronte a nuovi traumi e alla perdita delle persone care, la diciannovenne deciderà di vendicarsi a modo suo. Ma quanto la sua vendetta farà male ai suoi bersagli e quanto, invece, farà ulteriormente male a lei?

Il gioco, hanno confermato i membri del team Naughty Dog, sarà pensato per un pubblico adulto, nei temi che affronterà e nella rappresentazione della violenza. Rimaniamo ora in attesa di scoprire quando potremo apprendere ulteriori novità sul suo gameplay e se, in qualche modo, sarà comunque consentito di vedere in azione la demo.

