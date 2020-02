Predator: il copione originale (mai usato) diventa una serie a fumetti

Fumetti

20/02/2020

Dark Horse Comics porterà nelle edicole una mini serie di cinque numeri basata sulla sceneggiatura originale scartata del primo Predator, il film del 1987 di John McTiernan.

La razza aliena degli Yautja (noti anche come Predator) è apparsa per l'ultima volta al cinema in The Predator, uscito nel 2018 e diretto da Shane Black.

In attesa di scoprire se e quando il "mostro schifoso" tornerà nelle sale, Dark Horse Comics ha annunciato di voler adattare la sceneggiatura inutilizzata per il film originale del 1987 in un speciale serie a fumetti composta da soli cinque numeri, come confermato da SYFY WIRE.

La storia, scritta da James E. Thomas e John C. Thomas, è nota con il nome di "Hunters" (Cacciatori) e segue le vicende di un gruppo di soldati speciali all'interno di una giungla misteriosa e piena di insidie.

La nuova mini serie è adattata dallo sceneggiatore Jeremy Barlow (Alien vs. Predator: Thicker Than Blood) coi disegni di Patrick Blaine (Star Wars: Empire) e Andy Owens (Tomb Raider, Ghost). Ecco le parole di Barlow circa il nuovo progetto:

C'è entusiasmo nel vedere cosa avrebbe potuto essere [il primo film, n.d.R.]. L'ossatura di Predator resta intoccata, ma l'idea originale era così diversa e decisamente più profonda rispetto a quello che è diventato il progetto originale, che abbiamo deciso di usare proprio quella come base. A questo aggiungiamo una coppia di artisti del calibro di Patrick Blaine e Andy Owens e i risultati sono spettacolari. I fan dei Predator perderanno la testa!

Blaine ha poi aggiunto:

Il primo film dedicato a Predator è un classico iconico e culturale. Essere coinvolti con Dark Horse, re-immaginandolo dalla sceneggiatura originale, è il sogno di un artista che diventa realtà! Lavorare su un adattamento della sceneggiatura di Jeremy Barlow è una vera gioia, penso che i fan del genere apprezzeranno questa nuova cavalcata selvaggia attraverso una storia decisamente familiare!

Ricordiamo che il primo capitolo della saga di Predator è uscito 1987, diretto da John McTiernan. La storia del film narra le vicende di un alieno appartenente alla razza Yautja, giunto sulla Terra per andare a caccia di esseri umani. Sulle sue tracce troverà ben presto un gruppo di soldati addestrati, tra cui il maggiore Alan "Dutch" Schaefer (interpretato da un Arnold Schwarzenegger in stato di grazia).

Jean-Claude Van Damme fu ingaggiato inizialmente per interpretare il cacciatore Yautja. Nel corso delle riprese l'attore e campione di arti marziali venne però sostituito con Kevin Peter Hall.

Il film ha poi visto l'arrivo di vari sequel più o meno meritevoli di attenzione: il primo è Predator 2 (del 1990, diretto da Stephen Hopkins e interpretato da Danny Glover), seguito da Predators (nel 2010, di Nimród Antal) e l'ultimo The Predator (uscito nel 2018).

Lo Yautja è anche apparso in due film "non canonici" dedicati allo scontro con il suo eterno rivale xenomorfo, Alien vs. Predator (del 2004, diretto da Paul W. S. Anderson) e Aliens vs. Predator 2 (del 2007, diretto dai Fratelli Strause).

Il primo numero di Predator: The Original vedrà la luce il 10 giugno prossimo in America.