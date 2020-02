Videogames

di Massimiliano Rincione - 20/02/2020 09:25 | aggiornato 20/02/2020 09:26

La casa nipponica non ha ancora dato delle tempistiche per scoprire il design e le caratteristiche di PS5. Dai vertici Sony arrivano moniti di calma.

Bisognerà attendere ancora un po' per scoprire qualcosa di sostanzioso su PS5. Come chiarito dal CFO Sony - nonché vicepresidente esecutivo - Hiroki Totoki durante una conference call con gli azionisti della compagnia, sarà difficile dare delle tempistiche precise nell'immediato.

Quel che è certo, al momento, è che le date e la dilatazione dei tempi coincideranno più o meno con quelle già utilizzate con PS4, anche se appare difficile trovarsi di fronte ad una presentazione in linea con quella della console di precedente generazione. La PS4, infatti, fu svelata al pubblico con il Playstation Meeting del 2013. Al momento, tuttavia, non sembrano esserci movimenti tali da far pensare ad un evento di tale portata, e le parole di Totoki - trascritte su Fool - non fanno altro che confermare indirettamente tutto ciò.

Risulta davvero difficile discutere di tempistiche ma, ad oggi, possiamo dire che il lasso di tempo in cui ci muoveremo sarà equiparabile a quelli del passato. Perciò non cambieremo i nostri programmi.

Nel corso della stessa conference call, Totoki ha confermato come Sony si stia adoperando per fornire degli aiuti nella lotta al coronavirus, che ha già causato diverse problematiche nel campo degli eventi promozionali sul fronte videoludico.

Insomma, dichiarazioni che dicono tutto e nulla sui piani legati a PS5, che dovrebbe comunque essere svelata al pubblico nell'arco del primo semestre del 2020.

Ancora parecchia riservatezza anche sul fronte dei titoli, pur restando in piedi le ipotesi - ancora tutte da confermare - legate a Gran Turismo 7 e GTA 6, giusto per citare due tra i nomi più attesi. A ciò andranno poi aggiunti quei titoli per PS4 che verranno verosimilmente convertiti e realizzati anche su next gen: due esempi? Cyberpunk 2077 e The Last of Us 2.

E voi, che attese avete sul fronte PS5? Siete impazienti di scoprire qualcosa in più sulla nuova console Sony?