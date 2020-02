The Batman potrebbe introdurre Dick Grayson aka Robin

Cinema

di Giuseppe Benincasa - 20/02/2020 10:50 | aggiornato 20/02/2020 10:55

La produzione di The Batman si appresta ad allestire un circo!

Le riprese di The Batman sono iniziate e i fan hanno potuto dare anche uno sguardo da vicino al nuovo costume dell'Uomo Pipistrello, interpretato per la prima volta da Robert Pattinson.

Nel film appariranno diversi personaggi del DC Universe come il maggiordomo Alfred Pennyworth (interpretato da Andy Serkis), Selina Kyle/Catwoman (Zoë Kravitz), Edward Nashton/The Riddler (Paul Dano), Oswald Cobblepot/The Penguin (Colin Farrell), James Gordon (Jeffrey Wright) e Carmine Falcone (John Turturro). Questo cast è uno dei più ricchi mai visti per un film di Batman ma potrebbe non essere finita qui. Infatti, da una richiesta del casting, si fa strada la speranza di vedere anche Robin!

L'annuncio, pubblicato sul gruppo Reddit DCEUleaks, è per la ricerca di uomini e donne di tutte le etnie, dai 17 anni in su e con abilità circensi. Le figure più richieste sono gli sputafuoco, danzatori o danzatrici del fuoco ed esperti di marionette. Le riprese relative a questi personaggi si terranno nella città di Liverpool a marzo 2020.

Questo annuncio è un chiaro segno che nel film di Matt Reevs ci saranno una o più scene girate all'interno di un circo.

Come ben sapranno tutti i fan di Batman, il circo è il luogo in cui sono morti i genitori di Dick Grayson, l'orfano che poi Bruce Wayne ha preso sotto la sua ala per farlo diventare il suo aiutante Robin.

Tutto ciò fa tornare in mente la notizia di qualche mese fa (ottobre 2019), che dava quasi per certa la presenza del Ragazzo Meraviglia nella nuova trilogia del Cavaliere Oscuro.

Vista la grande quantità di personaggi in The Batman, probabilmente si vedrà un giovane Dick Grayson, che solo nei prossimi film diventerà Robin.

Al cinema, Robin è apparso in Batman Forever (1995) e Batman & Robin (1997), interpretato da Chris O'Donnell.

The Batman sarà nelle sale nel 2021.