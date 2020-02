TV News The Blacklist

di Chiara Poli - 20/02/2020 20:47 | aggiornato 20/02/2020 20:51

The Blacklist, la serie con James Spader, è appena stata ufficialmente rinnovata per un'ottava stagione. E fra poco, su FoxCrime arriverà la settima in prima visione assoluta.

La notizia è ormai ufficiale: The Blacklist, la serie con James Spader e Megan Boone è stata rinnovata per un'ottava stagione.

I co-presidenti di NBC Entertainment (sezione Scripted Programming) Liza Katz e Tracey Pakosta hanno rilasciato un'entusiastica dichiarazione a riguardo:

Congratulazioni ai nostri incredibili cast artistico e tecnico, ai produttori, a tutti coloro che continuano a raggiungere l'eccellenza settimana dopo settimana. Non potremmo essere più emozionati di continuare la storia di Red e Liz nella stagione 8.

James Spader interpreta il super-ricercato Raymond "Red" Reddington, che collabora con l'FBI per rintracciare alcuni fra i criminali più pericolosi e difficili da trovare, e in particolare lavora con l'agente dell'FBI Megan Boone - con la quale condivide anche una complessa relazione personale.

Creata nel 2013 da Jon Bokenkamp, dietro le quinte anche dello spin-off The Blacklist: Redemption, The Blacklist sta per tornare su FoxCrime con gli episodi inediti, in prima visione assoluta e in contemporanea con gli USA, della stagione 7.

L'appuntamento con il debutto italiano è fissato per il 20 marzo, data in cui NBC negli Stati Uniti riprenderà a mandare in onda la stagione 7 - attualmente in pausa - con i rimanenti episodi.

La sesta stagione aveva visto la partecipazione di Christopher Lambert, mentre la settima vedrà la presenza di Joely Richardson (Nip/Tuck, Red Sparrow), la talentuosa figlia di Vanessa Redgrave, nel ruolo di una ex fiamma di Red.

The Blacklist 7 si concluderà con gli ultimi 6 episodi inediti per poi lasciare spazio a un nuovo ciclo, che andrà in onda fra la fine del 2020 e la primavera del 2021.

Un'ottima notizia per i fan di Red e Liz, e della serie piena d'azione e colpi di scena che li vede protagonisti!