[Spoiler!]

di Verdiana Paolucci - 20/02/2020 16:19 | aggiornato 20/02/2020 16:24

La famiglia Pearson sta tornando con i nuovi episodi: tutto quello che c'è da sapere sulla seconda parte di This Is Us 4.

Jack, Rebecca e i Big Three stanno tornando: dal 25 febbraio andranno in onda su FoxLife i nuovi episodi di This Is Us 4. Un appuntamento imperdibile con la famiglia Pearson, che da ormai quattro stagioni ci tiene compagnia con le sue emozionanti storie.

Il nono episodio, l'ultimo trasmesso prima della pausa, ha introdotto un nuovo mistero, che probabilmente verrà risolto nel finale di stagione. In un flashforward, Rebecca è malata: l'Alzheimer avanza e la donna mostra sempre più sintomi di demenza. Inoltre, il gran colpo di scena riguarda i Big Three: Kevin e Kate festeggiano il Ringraziamento senza Randall. I tre fratelli non si parlano più, ma non è tutto. In una delle scene finali si accenna al fatto che la fidanzata di Kevin è incinta. Già proprio così: pare che dopo molte delusioni amorose, il bel 'tato' troverà finalmente l'amore.

Ecco cosa dobbiamo aspettarci dai nuovi episodi di This Is Us 4.

Anticipazioni sui nuovi episodi

This Is Us 4 riparte dal decimo episodio di stagione, in cui si cercherà di esplorare il motivo per cui i rapporti tra Kate, Kevin e Randall saranno logorati in futuro. Per capirne di più, la serie introdurrà una trilogia di episodi, ciascuno dedicato a uno dei fratelli, utilizzando sempre la tecnica dei flashback alternati a momenti presenti.

Attenzione! Possibili spoiler! Voglio leggerlo! La trilogia si intitola Una settimana infernale. La prima parte esplora a fondo il personaggio di Randall e i suoi attacchi di panico. Già in passato il neo consigliere comunale si era trovato a soffrire di elevati stati di ansia, ed era riuscito a trovare un po' di serenità chiedendo aiuto al fratello Kevin. Questo sottolinea il grande rapporto tra i due e viene da chiederci in che modo il loro legame si incrinerà in futuro. La seconda parte è proprio dedicata a Kevin e alla sua storia con Sophie. L'attore televisivo torna nella sua città natale per assistere la donna, che ha da poco perso la madre. L'episodio ci trasporterà indietro nel tempo alla scoperta della love story tra i due e alla fine ci domanderemo se c'è ancora una speranza per la coppia. View this post on Instagram Sad three? 🗣️ SAD THREE. What was your favorite storyline from The Big Three Trilogy? #ThisIsUs A post shared by This Is Us (@nbcthisisus) on Feb 11, 2020 at 7:00pm PST La terza e ultima parte è dedicata a Kate. Quando era adolescente, la figlia di Rebecca aveva avuto una storia d'amore importante con Marc, un ragazzo che ha segnato in maniera indelebile il suo rapporto con gli uomini. Questo, andrà a influire sul suo matrimonio con Toby. Tra loro è già in atto una crisi, evidenziata negli scorsi episodi: lui è assente e Kate ha percepito una certa distanza dal figlio Jack.

La trilogia dei Big Three è sicuramente un modo originale per cogliere al meglio le sfaccettature di questi personaggi così complessi.

Le curiosità

Dopo Milo Ventimiglia, anche Justin Hartley si è cimentato dietro la macchina da presa. L'attore debutta alla regia del tredicesimo episodio di This Is Us 4 e di recente ha condiviso sui social alcuni scatti da dietro le quinte.

Ho avuto l'onore di dirigere l'episodio di stanotte. La crew è veramente incredibile. Non vedo l'ora che lo guardiate.

L'episodio è andato in onda il 12 febbraio sulla rete americana NBC.

Le guest star

Il decimo episodio di This Is Us 4 vede la partecipazione di due grandi guest star. La prima è Sophia Bush, che molti ricorderanno nel ruolo di Brooke Davis nell'amatissima serie One Three Hill. Come riporta TV Line, l'attrice interpreta una donna che si legherà a Kevin, ma non sappiamo se potrebbe essere la sua futura moglie, nonché madre di suo figlio.

L'altra guest star è l'artista John Legend che si ritaglierà una piccola parte sempre nello stesso episodio.

Il conto alla rovescia per il ritorno di This Is Us è appena iniziato: quanto siete impazienti di rivedere la famiglia Pearson?