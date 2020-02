Attenzione! Possibili spoiler!

Vale la pena, pertanto, ripercorrere brevemente la trama di Uncharted 4, che sorprende il giocatore con l’introduzione di un nuovo personaggio. Si tratta di Samuel “Sam” Drake, fratello di Nathan, che ritorna nella vita del protagonista in circostanze non del tutto convenzionali – come da tradizione della serie. Sam chiederà aiuto a Nate per impossessarsi di un incredibile tesoro, su cui ha messo gli occhi anche il boss della droga Hector Alcazar.

Tra location prestigiose (tra cui anche la costiera amalfitana) e missioni sempre più spettacolari, i due fratelli e Victor “Sully” Sullivan arrivano a Libertalia, una leggendaria colonia pirata nel cuore del Madagascar. È qui che Nathan incontra Elena, sua moglie e compagna di tante avventure. La donna è delusa dal comportamento di Nate (come spesso è successo nel corso della serie). Il protagonista, che in un primo momento aveva detto per sempre addio alle avventure esotiche, cerca di spiegarle di essere stato in qualche modo costretto a tornare sui suoi passi.

Come sempre accade in Uncharted, alla fine i due riescono a trovare l’intesa. Nate si prende del tempo per raccontare a Elena del suo passato, fatto di espedienti e momenti non sempre così felici. I due, riconciliatisi, partono per l’ultima tappa dell’avventura.

Dopo essere scampati diverse volte alla morte, Sam e Nate tornano a casa, e decidono di separarsi. Sam, ancora ansioso di vivere nuove avventure, sceglie di mettersi in società con Sully, e andare alla ricerca di civiltà scomparse. Nate, invece, inizierà una nuova vita come cercatore di tesori – questa volta in maniera del tutto legale.

Le ultime sequenze di Uncharted 4 sono ambientate alcuni anni dopo la vicenda appena raccontata. Si scopre così l’esistenza di Cassie Drake, figlia di Nate ed Elena. L’adolescente gira per casa e svela a poco a poco tutti i cimeli delle avventure passate dei genitori. Dopo averla scoperta, i due decidono di raccontarle tutti i particolari delle loro imprese. Il titolo si chiude con un primo piano di una immagine di Elena, Nate e Sully tratta dal primo Uncharted, in un ideale arco narrativo che trova così la sua conclusione.