Animal Crossing: New Horizons su Switch, tutte le novità dal Nintendo Direct

Videogames

di Andrea Guerriero - 21/02/2020 09:08

L'ultimo Nintendo Direct regala una scorpacciata di golosi dettagli per il nuovo capitolo di Animal Crossing, atteso a marzo solo su Nintendo Switch e Nintendo Switch Lite.

Esattamente fra un mese, la vita - virtuale - di tutti i possessori di un Nintendo Switch cambierà per sempre.

Il 20 marzo approderà infatti in esclusiva sulla console ibrida del colosso di Kyoto l'attesissimo Animal Crossing: New Horizons, ultimo capitolo della celebre saga simulativa che mette i giocatori nei panni di un "villager", chiamato ad interagire con una comunità composta principalmente da animali antropomorfi. E dalla parlantina piuttosto spiccata!

Nato nel lontano 2001 su Nintendo 64, il colorato franchise si è poi fatto strada su un po' tutte le piattaforme della "grande N" e addirittura su dispositivi mobile, trovando la sua naturale destinazione sugli schermi di Switch. Per prepararci a dovere alla release ufficiale, la casa di Zelda e Super Mario ha quindi tenuto uno speciale Direct nelle ultime ore, che va ad illustrare un po' tutte le novità di questa nuova incarnazione di Animal Crossing, ad uso e consumo di fan vecchi e nuovi.

Le stesse che ora andremo ad esplorare insieme nel dettaglio, così da mantenere cuori e polpastrelli ben caldi in vista dell'imminente stagione primaverile.

L'alternarsi delle stagioni

Con il suo ultimo Direct, Nintendo ha quindi voluto mettere sul piatto un vero e proprio ABC per Animal Crossing: New Horizons, indirizzato tanto ai neofiti quanto ai veterani del suo amatissimo - e dannatamente assuefacente - simulatore di vita.

E se è vero che già sapevamo che le nostre prossime avventure inizieranno su un'isola deserta e saranno influenzate dal susseguirsi delle stagioni, ora le informazioni sul gameplay sono sensibilmente più ricche e dettagliate. Prima di tutto, gli sviluppatori giapponesi capitanati da Aya Kyogoku sottolineano che in base alla scelta dell'isola deserta propostaci dal Pacchetto Vacanze di Tom Nook potremo modificare la nostra esperienza di gioco. A determinare questi cambiamenti saranno il layout della mappa, la scelta dell'emisfero dove si troverà l'isola (settentrionale o meridionale) e, di conseguenza, le condizioni climatiche che incontreremo.

Nintendo

Questo si traduce in attività sempre diverse per tutti i futuri villager di New Horizons, che amiate dedicarvi alla cattura degli insetti immersi nella natura o che apprezziate il freddo e dare libero sfogo alla vostra creatività assemblando un soffice pupazzo di neve.

Vita su un'isola deserta

Nel corso del Nintendo Direct dedicato ad Animal Crossing: New Horizons, abbiamo scoperto che, una volta giunti nella nostra paradisiaca isola deserta, saremo subito omaggiati di una tenda da campeggio - da piantare dove vogliamo - e di un Nook Phone, dotato di app piuttosto utili.

Al suo interno, troveremo infatti preinstallata l'Applicazione "Schemi fai da te", grazie alla quale sarà possibile trovare la giusta ispirazione per dedicarsi a creazioni sempre nuove e scoprire di quali risorse abbiamo bisogno per trasformare i nostri progetti in realtà. Nel Nook Phone non mancheranno inoltre una fotocamera, tramite cui creare istantanee delle nostre attività, e uno strumento per monitorare le "Miglia Nook", un nuovo sistema a punti che ci permette di accumulare miglia e di scambiarli con oggetti e attività.

HD Nintendo

Sull'isola che ci farà da "casa" in New Horizons andremo poi ad imbatterci in diversi servizi. C'è ad esempio un Centro Servizi, presso il quale sarà possibile dedicarsi alla costruzione e personalizzazione di oggetti di varia natura, e pure un Aeroporto, con cui visitare le isole degli altri giocatori. Partecipare alle diverse attività sarà utilissimo per accumulare Punti Miglia: questi possono essere utilizzati per ripagare i beni ricevuti al proprio arrivo, per ricevere tramite scambio dei premi speciali, e nientemeno che per acquistare biglietti per viaggi verso destinazioni sconosciute, di cui risolvere i misteri.

New facilities are available to be built on your island in #AnimalCrossing: New Horizons, from a museum showcasing the island’s rich ecosystem, Nook’s Cranny, the Able Sisters’ tailor shop, a campsite, and so much more. #ACNH pic.twitter.com/Pc3pGQ6eSg — Nintendo of America (@NintendoAmerica) February 20, 2020

Per rendere l'esperienza di gioco ancora più variegata, l'isola del nuovo episodio di Animal Crossing sarà costellata anche di pericoli, che potrebbero mettere in difficoltà i villager meno esperti e più incauti. Tra la fauna locale non mancheranno allora vespe e scorpioni pronti a pungerci, sporadici fantasmi pizzicati a peregrinare nel cuore della notte, e naufraghi a cui prestare assistenza visitando la zona costiera.

Eventi speciali e multiplayer

Tra le tante novità snocciolate da Nintendo per Animal Crossing: New Horizons ci sono numerose attività speciali, sotto forma di Eventi Stagionali. Sempre tramite il Centro Servizi del Pacchetto Isola Deserta di Nook Inc. avremo l'occasione di accedere ad una serie di eventi, con il primo già fissato per il mese di aprile. Con Pasqua tanto vicina, dovremo cercare delle uova pasquali insieme agli utenti di Animal Crossing: Pocket Camp, con premi e bonus sia su Switch che sull'app per sistemi mobile iOS e Android - potete scaricarla gratuitamente su App Store o Google Play.

Già dal lancio, gli autori del videogame promettono poi di omaggiarci con diversi aggiornamenti gratuiti, che andranno ad arricchire ulteriormente i contenuti e l'esperienza di gioco.

Confermato nel corso della diretta pure il comparto multiplayer e il suo funzionamento.

Sappiamo di conseguenza che fino ad otto giocatori potranno coabitare sulla stessa isola. Nel caso in cui ci sia più di un residente, verrà dato accesso al Gioco Cooperativo, con cui fino a quattro abitanti potranno esplorare insieme l'ambiente circostante: tutti gli oggetti guadagnati durante queste attività - organizzate da un Leader, riconoscibile grazie ad un indicatore - saranno raccolti presso il Centro Servizi, dove sarà possibile ritirarli.

Nintendo

Vi ricordiamo ancora una volta che Animal Crossing: New Horizons sarà disponibile solo su Nintendo Switch e Nintendo Switch Lite dal 20 marzo di quest'anno. Il gigante nipponico ha annunciato anche un'edizione limitata della console dedicata al gioco.