di Silvio Mazzitelli - 21/02/2020 08:44 | aggiornato 21/02/2020 08:48

Hajime Isayama, autore de L'Attacco dei Giganti, racconta in un'intervista com'è cambiata la sua attitudine nei confronti della sua opera.

Il manga de L’Attacco dei Giganti è ormai prossimo a concludersi. Non si sa ancora quanti capitoli restano, ma considerando che a ottobre di quest’anno inizierà la quarta e ultima stagione, stiamo certi che entro quella data arriverà anche l’ultimo capitolo.

Si è parlato molto del finale dell’opera realizzata da Hajime Isayama: lo scorso anno l'autore aveva mostrato, durante un’intervista alla TV giapponese, la bozza dell’ultima tavola del suo manga, mentre la scorsa estate, durante una mostra dedicata all’autore e al suo manga, ai visitatori era stato concesso di ascoltare alcune anticipazioni sul finale sotto forma di audio.

Proprio durante un’intervista concessa da Isayama in occasione della mostra tenutasi a Tokyo nell’estate 2019, c’è stato spazio per ulteriori commenti sul finale da parte del mangaka. Isayama ha rivelato che mentre si avvicinava alla conclusione del suo manga, ha iniziato a cambiare idea sulla forma che questa doveva avere.

HD Kodansha/Wit Studio

I motivi principali sono dovuti al fatto di aver iniziato a sentirsi responsabile nei confronti dei lettori del suo fumetto. All’inizio l’autore infatti aveva pensato come ispirazione un’atmosfera simile al film The Mist (pellicola del 2007 di Frank Darabont, tratta da un racconto di Stephen King) per la conclusione, mentre adesso sta andando in una direzione più pacifica, alla Guardiani della Galassia, per sua stessa ammissione.

All’inizio volevo emulare The Mist, ma ora si può dire che mi sto muovendo in una direzione più pacifica, simile ai Guardiani della Galassia. Non sto dicendo che L’Attacco dei Giganti avrà un bel finale o uno triste, sto solo ragionando circa la mia attitudine come autore e alle differenze nel mio metodo di creazione passate e attuali tenendo in considerazione anche il divertimento dei lettori nel leggere la mia serie.

Queste le parole di Hajime Isayama che non vuole sbilanciarsi troppo su quanto accadrà nei capitoli finali del suo manga di successo. Attualmente in Giappone è uscito il volume 30, e alla conclusione potrebbero mancare ancora uno o due volumi in totale, considerando i capitoli in uscita a cadenza mensile entro quest’anno.

HD Kodansha/Wit Studio

L’Attacco dei Giganti ha fatto il suo debutto sulla rivista Bessatsu Shonen Magazine nel settembre 2009. In pochi anni è diventato uno dei manga più amati dal pubblico sia in Giappone che all’estero, grazie anche all’anime arrivato nel 2013 e che per ora conta tre stagioni. A ottobre inizierà invece la quarta stagione che adatterà la parte conclusiva della controparte cartacea.

Siete curiosi di sapere quando arriverà l’ultimo capitolo de L’Attacco dei Giganti?

Fonte: Comicbook