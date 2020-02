Cane o volpe? Mya il Pomsky conquista il web

Curiosità

di Elena Arrisico - 21/02/2020 11:56 | aggiornato 21/02/2020 12:00

Mya è una bellissima cagnolina, divenuta famosa sul web per le sue sembianze straordinariamente simili a quelle di una volpe. In realtà, si tratta della "razza" di una cane conosciuto come Pomsky, incrocio tra un Volpino di Pomerania e un Husky.

In un primo momento, potrebbe sembrare una bellissima volpe, ma la piccola Mya è - a tutti gli effetti - un cane. Diventata famosa negli ultimi anni sui social, appartiene, infatti, a una “razza” conosciuta come Pomsky. Mya ha conquistato sin da subito il web con la sua dolcezza, ottenendo migliaia di like, follower e commenti sul proprio profilo Instagram.

Pare che questa bellissima cagnolina viva nel Sud della Florida, negli USA, con il suo papà umano Dave Lascio.

Il Pomsky è una razza che nasce dall’incrocio tra un Volpino di Pomerania e un Husky, in poche parole si tratta di uno splendido meticcio. Mya è stata soprannominata “cane volpe” proprio per via del suo particolare aspetto, che ricorda proprio quello di una volpe: in particolare, presenta lineamenti e colori che la rendono quasi più simile a una volpe che a un cagnolino.

Questa razza è, ancora oggi, poco conosciuta. Dal pelo molto morbido, è considerata una taglia media: può pesare, infatti, dai 7 ai 14 chili. Il carattere di questi cani è, generalmente, affettuoso, intelligente ed equilibrato, oltre ad essere socievole e giocherellone.

Gli esemplari come Mya sono, comunque, rari. I suoi occhi blu ghiaccio e l’aspetto molto simile a quello di una volpe l’hanno resa famosa sul web già dal 2016, quando è nato l’account Instagram a lei dedicato: qui, ha raccolto quasi 50mila follower, che continuano a crescere di giorno in giorno.

Non è difficile immaginare, quindi, che questa razza possa diffondersi sempre di più. È bene, però, ricordare che decidere di adottare un peloso a quattro zampe è una scelta che va presa seriamente: i cani entrano a far parte della famiglia a tutti gli effetti, cambiano la vita in meglio con il loro amore incondizionato e hanno bisogno – come gli altri membri della famiglia – di attenzioni e cure.

Ancora oggi amatissima dal pubblico del web, di Mya non si hanno, però, notizie da più di un anno: l’ultimo post di Dave Lascio risale, infatti, al 20 gennaio 2019.

Se volete adottare un animale per la vita, non dimenticate che ce ne sono moltissimi in cerca di una famiglia nei canili, nei rifugi e per le strade.