70 anni di Cenerentola: la collezione di Hot Topic fa sognare ancora

La linea è deliziosa e a portata di tutte le tasche. Inoltre, nello store troverete anche altri gadget studiati per l'anniversario del film, tra cui i Funko!Pop annunciati in precedenza .

Non mancano anche le sneakers con Cenerentola e i topini, le t-shirt a tema, un costume da bagno, gli scrunchie in mood e anche un prodotto beauty, una palette di ombretti ispirati ai colori della fiaba.

Ci sono outfit contemporanei ispirati al mood “cinderelliano” ma anche un modello ispirato all’iconico light blue dress, un vestitino off-the-shoulder con una gonna svasata e un intenso colore ceruleo. Con cintura regolabile, corsetto (finto ovviamente) e bordino incrociato sul davanti, il vestito ha anche un plus che Cenerentola non aveva: le tasche. inoltre presenta un delicato ricamo di disegni di zucche nella parte inferiore della gonna.

Il classico film Disney d’animazione che tutti conosciamo ha debuttato il 15 febbraio 1950 nelle sale cinematografiche. Per celebrare questo emozionante anniversario, Disney in collaborazione con Hot Topic/Her Universe ha lanciato una linea di moda che celebra la principessa dalla scarpetta di cristallo.

