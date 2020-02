Non dovremo attendere molto per far luce sul mistero dell'assenza di Alex: Grey's Anatomy 16 torna con i nuovi episodi dal 24 febbraio su FoxLife , canale 114 di SKY.

In una lunga nota, Justin Chambers aveva motivato la sua decisione di lasciare il cast di Grey's Anatomy, spiegando che, giunto alla soglia dei 50 anni (li compirà a luglio) è pronto a gettarsi in nuovi progetti lavorativi.

"Jo ha passato così tanto dolore e così tanta sofferenza nella scorsa stagione che volevo essere attenta", ha dichiarato la Vernoff. "Ed è un po' un mistero ciò che sta succedendo con Alex. Jo non si troverà nella stessa situazione della scorsa stagione. Abbiamo gestito la cosa più attentamente possibile. Ma ci vuole un po' per arrivarci."

In realtà, un indizio sull'assenza di Alex è stato già dato nell'episodio 13 di Grey's Anatomy 16. Jo ha rivelato ad Amelia che la sua dolce metà ha inaspettatamente rifiutato le sue chiamate. Un duro colpo che la Wilson non riesce a spiegarsi.

Tuttavia, questo non soddisfa del tutto il desiderio dei fan, che speravano di avere almeno una conclusione alla storia di Jo e Alex. La decisione di Justin Chambers ha sorpreso veramente tutti, e al momento gli autori di Grey's Anatomy non sembrano intenzionati a un ritorno del suo personaggio.

Episodio dopo episodio, faremo luce sul dove si trovi Alex. E ci vogliono ancora un po' di episodi per arrivarci e per fare chiarezza.

Alex Karev è apparso l'ultima volta nell' ottavo episodio di questa stagione , e da allora sono stati fatti pochi riferimenti sulla sua assenza. La showrunner Kris Vernoff, però, promette ai fan che verranno dati indizi più specifici sul dove si trovi - se non addirittura un addio definitivo al personaggio. Sappiamo infatti che Alex è tornato nella sua città natale per prendersi cura della madre malata.

Perché Justin Chambers ha lasciato Grey's Anatomy? Krista Vernoff chiarisce una volta per tutte l'uscita di scena di Alex Karev e se sentiremo ancora parlare di lui in futuro.

