di Massimiliano Rincione - 21/02/2020 14:20 | aggiornato 21/02/2020 14:25

Il cantante statunitense e sua moglie hanno prestato la voce ad un episodio della 31esima stagione dei Simpson: aumenta il numero delle special guest della serie!

I Simpson incontrano John Legend. Il 41enne cantante nativo guarda caso di Springfield - nell'Ohio, mica avrete davvero pensato fosse concittadino di Homer? - e premio Oscar nel 2015 per la miglior canzone, è stato l'ospite speciale della puntata n.12 della 31esima stagione della sitcom animata più amata al mondo. La voce di All of Me è stata accompagnata dall moglie Chrissy Teigen, modella tra le più richieste della scena.

A darne notizia il canale YouTube Animation on Fox, che pubblica - per il mercato americano - anteprime sulle nuove puntate de I Simpson ed eventuali special e backstage su tutte le serie animate trasmesse dall'emittente su suolo statunitense. John Legend che, nella clip pubblicata sul suddetto canale, ha ironicamente commentato le sue origini parlando della sua curiosa provenienza da una delle tante Springfield d'America.

Sono cresciuto in una cittadina chiamata Sprinfield, e non pensavamo a niente di tutto questo - riguardo al possibile collegamento coi Simpson, ndr -. Ma, quando ho cominciato a frequentare il college, un sacco di gente mi chiedeva se provenissi dalla stessa città dei Simpson! E io stavo lì a dirgli che non lo sapevo!

Non è comunque quello di Legend il primo caso di cantante stra-famoso apparso nella serie, che si tratti di cameo in carne ed ossa - o animazione, ma che veda comunque una comparsata fisica e non solo vocale - come accaduto con gli Aerosmith o di uno meramente doppiato come nel caso di Michael Jackson con Leon Kompowsky. Tantissime anche le rock band apparse nella serie, dai R.E.M. ai Green Day, passando per i Red Hot Chili Peppers e i Metallica.

John Legend e sua moglie Chrissy Teigen, dal canto loro, hanno invece fatto la propria apparizione sui teleschermi americani il 16 febbraio, prestando non soltanto la voce ma anche le fattezze ai rispettivi alter-ego della serie! E voi, ricordate tutti i cameo musicali de I Simpson? A quali siete più affezionati?