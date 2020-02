Cinema

di Giuseppe Benincasa - 21/02/2020 09:15 | aggiornato 21/02/2020 09:20

Chris Pratt parla del gran finale della saga "giurassica" iniziata nel 1993! Sam Neill conferma l'inizio delle riprese, tra ritorni e nuove aggiunte al cast.

Jurassic World 3 come Avengers: Endgame!

Anche se a molti potrebbe sembrare azzardato come paragone, Chris Pratt se ne intende di blockbuster e potrebbe aver parlato con cognizione di causa.

L'attore statunitense è stato ospite del programma televisivo The Ellen DeGeneres Show, per promuovere il film Disney/Pixar Onward - Oltre la magia, nel quale presta la voce a uno dei due protagonisti.

Durante lo show, la presentatrice Ellen DeGeneres non ha potuto non chiedere a Pratt qualcosa su Jurassic World 3, che come è noto è in fase di produzione. Nel video che si può vedere nel video in copertina, dal minuto 1:37, Chris Pratt inizia a parlare del film dopo che gli viene chiesto se questo rappresenta la fine della saga.

Pratt ha detto che sembra sia proprio il finale e aggiunge che tutto il cast del film originale (Jurassic Park) sarà presente, come era già stato anticipato dalla fresca vincitrice del premio Oscar Laura Dern.

Poi l'attore, che interpreta l'intrepido Owen nella saga di Jurassic World, ha detto che sembra proprio come Avengers: Endgame, come quando personaggi di altri film Marvel si uniscono per il grande finale. Sulla sceneggiatura, Pratt ha detto che è incredibile e che non vede l'ora di portarla in vita. Poi ha aggiunto che le riprese dureranno da questo week-end (20/22 febbraio 2020) fino a luglio 2020. Ben 5 mesi di lavorazione, che comprenderanno circa 100 giorni di riprese.

Poi Pratt ha concluso dicendo:

È un film enorme. Gireremo il mondo. La storia è veramente veramente coinvolgente, molto figa.

L'inizio delle riprese è anche confermato da un tweet dell'attore Sam Neill, che scherza scrivendo che questa volta si porterà iodio, bende, un cappello di ricambio e la crema solare!

Altri ritorni e nuove facce

Secondo quanto riportato dal sito The Hollywood Reporter, Jake Johnson e Omar Sy torneranno nei loro ruoli nel nuovo film di Jurassic World.

I due attori sono apparsi nel film Jurassic World del 2015, interpretando rispettivamente l'informatico del parco Lowery Cruthers e il miglior amico e aiutante di Owen Barry Sembène.

Nella foto qui sotto si può vedere Johnson nei panni di Cruthers e Sy in quelli di Sembène nel film del 2015:

Per quanto riguarda le nuove aggiunte al cast, Deadline ha rivelato che l'attore Scott Haze (protagonista in Venom) farà parte del cast del film di Trevorrow, insieme a Dichen Lachman, già vista nei panni di Jiaying nella serie Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D..

Come Endgame: fino a che punto?

Come molti di voi sapranno, Chris Pratt ha il ruolo di Peter Quill aka Star Lord nel Marvel Cinematic Universe e, in questo ruolo, è già apparso in 4 film: Guardiani della Galassia (2014), Guardiani della Galassia Vol. 2 (2017), Avengers: Infinity War (2018) e appunto Avengers: Endgame (2019).

Quest'ultimo è stato il 22esimo film del Marvel Cinematic Universe, mentre Jurassic World 3 sarà il sesto film del franchise della saga iniziata da Steven Spielberg nel 1993 con Jurassic Park.

Tra i due, la saga dei dinosauri conta meno film ma ha dalla sua il fattore tempo e potenzialmente, per questo motivo, potrebbe aver "accumulato" più appassionati di ogni età.

Per quanto riguarda il box-office, Avengers: Endgame è il film che ha incassato di più nella storia del cinema e per Jurassic World 3 sarà una impresa ardua superarlo.

Jurassic World del 2015 ha incassato più di 1,6 miliardi di dollari in tutto il mondo e Jurassic World: Il regno distrutto nel 2018 ne ha incassati più di 1,3. Questi sono numeri molto alti, da veri blockbuster, e si può ipotizzare che il gran finale di Jurassic World 3 - grazie al ritorno del cast originale e a quello di Colin Trevorrow alla regia - possa andare vicino la soglia dei 2 miliardi di dollari di incasso al botteghino mondiale.

Jurassic World 3 sarà nei cinema statunitensi dall'11 giugno 2021.