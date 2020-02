Le star de Il Club delle prime mogli insieme per un nuovo progetto

CinemaCelebrity

di Rina Zamarra - 21/02/2020 09:54 | aggiornato 21/02/2020 09:55

Bette Midler, Goldie Hawn e Diane Keaton reciteranno di nuovo insieme: le tre star de Il club delle prime mogli dovrebbero iniziare le riprese a fine anno.

Bette Midler, Goldie Hawn e Diane Keaton torneranno a recitare insieme. Le tre attrici calcheranno lo stesso set cinematografico a 23 anni di distanza dalla commedia Il club delle prime mogli.

Il nuovo film si intitolerà Family Jewels e vedrà le tre attrici nel ruolo di tre donne che condividono tutte lo stesso marito. Le tre si ritroveranno sole con figli e nipoti dopo la morte improvvisa dell’uomo, avvenuta in un grande magazzino di New York. Saranno costrette così a passare insieme le vacanze di Natale.

It's a 'First Wives Club' reunion! Bette Midler, Goldie Hawn and Diane Keaton are set to star in the multigenerational comedy 'Family Jewels.' Details: https://t.co/gKk4CicX84 — The Hollywood Reporter (@THR) February 20, 2020

Il copione è stato scritto da Peter Hoare, mentre la produzione sarà gestita da New Republic Pictures e dovrebbe partire verso la fine del 2020. Uno dei produttori ha dichiarato:



La chimica tra Diane, Bette e Goldie è fantastica e irresistibile e sono entusiasta di essere d’aiuto a riunirle sul set per tutti i fan.

In effetti, le tre attrici 74enni funzionano molto bene insieme. Il club delle prime mogli fu un grande successo, con un incasso internazionale pari a 180 milioni di dollari.

Il nuovo film poi sembra avere qualcosa in comune con la pellicola degli anni ’90. In quel caso, le tre attrici vestivano i panni di tre donne divorziate e profondamente deluse dalle loro relazioni, che fondano una sorta di club per vendicarsi dei propri rispettivi mariti.

Dalle informazioni trapelate sulla trama di Family Jewels sembra che il tema di fondo sia molto simile: la solidarietà tra donne come motore per cambiare situazioni non molto soddisfacenti.

In realtà, nel 2015 era già stata annunciata una reunion delle tre attrici, che avrebbero dovuto realizzare per Netflix il film Divanation.

La pellicola era incentrata sulla storia di un gruppo musicale che si riunisce dopo una separazione durata ben trent’anni. Il film, però, non ha ancora visto la luce per problemi relativi alla sceneggiatura.

Cosa ne pensate? Vi fa piacere la reunion delle tre simpatiche attrici?