Peninsula: primi dettagli sul non-sequel di A Train to Busan

di Giuseppe Benincasa - 21/02/2020 10:30 | aggiornato 21/02/2020 10:34

Peninsula: stesso mondo, nuova storia e nuovi protagonisti!

Dopo il successo di critica e pubblica dello zombie movie sud coreano Train to Busan, era pressoché inevitabile che si mettesse in produzione un nuovo film. Questo si intitolerà Peninsula e, contrariamente alle prime voci, non sarà un sequel ma una sorta di spin-off ambientato nello stesso mondo del film di Yeon Sang-ho.

È lo stesso regista a confermare che non si tratta di un sequel ma di un nuovo film con nuovi protagonisti, ambientato nello stesso mondo infettato di Train to Busan:

Peninsula non è un sequel di Train To Busan perché non è una continuazione della storia ma accade nello stesso universo.

Oltre alle dichiarazioni del regista, il sito ScreenDaily riporta anche alcune interessanti informazioni sulla produzione del film e sulla trama.

Budget e distribuzione

Peninsula, che è prodotto dalla stessa Redpeter Films che ha realizzato Train To Busan, ha un budget di circa 16 milioni di dollari, ovvero il doppio utilizzato per il primo capitolo.

Attualmente (febbraio 2020), Peninsula è in fase di post-produzione e i diritti per la sua distribuzione fuori dalla Sud Corea sono già stati acquistati per America Latina (da BF Distribution), Hong Kong (Edko), Taiwan (Movie Cloud), Regno Unito (Studio Canal), Giappone (Gaga Corp), Spagna (A Contracorriente Films), Germania e Benelux (Splendid Film), Australia e Nuova Zelanda (Purple Plan).

La casa di distribuzione sud coreana Next Entertainment World (NEW) ha in programma l'uscita del film nell'estate 2020, probabilmente dopo il debutto al prossimo festival del cinema di Cannes, dove Train to Busan è stato accolto molto bene nel 2016 e, nel 2019, Parasite ha vinto la prestigiosa Palma d'oro.

Oltre al successo di Train to Busan, ad agevolare la distribuzione internazionale di Peninsula (e la speranza che arrivi al cinema in Italia) c'è la storica vincita di 4 premi Oscar da parte di Parasite ai 92esimi Academy Awards.

Qui sotto si può vedere un primo poster:

Trama

La storia si svolge quattro anni dopo lo scoppio dell'epidemia zombie che minacciava i protagonisti su un treno che sfrecciava verso Busan. La penisola coreana è ora devastata e Jung-seok, un ex soldato che è riuscito a fuggire oltreoceano, riceve la missione di tornare indietro e inaspettatamente incontra dei sopravvissuti.

I primi nomi legati al cast di Peninsula sono Gang Dong-won e Lee Jung-hyun.