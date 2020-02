La prima tripla fusione di Dragon Ball non è quello che ci aspettavamo

Attenzione! Possibili spoiler!

Nella lotta contro gli scagnozzi di Moro è intervenuto anche il maestro Muten, che, nonostante la veneranda età, continua a dimostrare una potenza di tutto rispetto. Il vecchio guerriero ha scelto come avversarie tre avvenenti fanciulle, subendo il loro fascino all’inizio del combattimento, almeno fino a quando non ha deciso di combattere senza l’uso della vista. Le tre donne hanno allora utilizzato una tecnica per fondersi in un nuovo guerriero davvero potentissimo, anche se il fascino delle tre è andato perduto totalmente in questa nuova forma.

Shueisha Il risultato finale della fusione tra le tre ragazze

Muten, aiutato da Crilin giunto in suo soccorso, non è riuscito a contenere la potenza di questa fusione nemmeno con l’aiuto del suo allievo. I due sono stati costretti a ritirarsi con Crilin che ha dovuto espandere la sua aura per richiamare Goku, che in quel momento si stava dirigendo sulla Terra per affrontare Moro. Inutile dire che, nonostante la potenza della fusione, le tre guerriere sono state sconfitte in un istante da Goku.

Nel manga non è stata mostrata direttamente la tecnica utilizzata dalle tre ragazze, anche se non sembra opera della classica fusione utilizzata fino ad ora. Chissà se in futuro sarà possibile anche per Goku e i suoi compagni utilizzare una tecnica simile e creare guerrieri ancora più potenti della normale fusione.