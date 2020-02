TecnologiaVideogames

di Pasquale Oliva - 21/02/2020 10:26 | aggiornato 21/02/2020 10:31

Anche per i Tiger Electronics è giunto il momento di tornare sugli scaffali dei negozi fisici e online. L'operazione porta la firma di Hasbro, il lancio è previsto per questa estate.

Non è di certo per mancanza di idee che le prime console di storici produttori come Sony e Nintendo sono tornate sul mercato negli ultimi tempi, con i dovuti accorgimenti hardware e software ovviamente. L'obiettivo, l'avrete capito, è fare colpo su quel sentimento chiamato nostalgia a suon di videogiochi che hanno fatto la storia di questo settore e che occupano un posto nel cuore di milioni di persone.

Avrà pensato la stessa cosa anche Hasbro, che ha annunciato la 'resurrezione' dei videogiochi portatili di Tiger Electronics.

Tiger Electronics?

Forse è doveroso fare un tuffo nel passato. Particolarmente popolari tra la fine degli anni '80 e l'inizio degli anni '90, le console portatili a basso costo dell'azienda statunitense garantivano ore e ore di intrattenimento videoludico con un singolo gioco, nella maggior parte dei casi licenziato da giganti del cinema e dello stesso mondo dei videogiochi.

Display LCD monocromatico, pulsanti basilari e qualità dell'audio al tempo forse accettabile, ma oggi raccapricciante. Non si poteva chiedere di più ad un dispositivo di gran lunga più accessibile rispetto al Game Boy di Nintendo, giusto per fare un esempio.

Distribuiti da GiG, anche in Italia i Tiger Electronics riscossero un discreto successo, tuttavia non paragonabile a quello ottenuto in patria.

Torniamo ai giorni nostri, a questo 2020 ancora all'insegna della nostalgia (canaglia!). Hasbro - la seconda società produttrice di giocattoli al mondo, dopo Mattel - ha acquisito i diritti per portare nuovamente sul mercato la linea di Tiger Electronics (oggi sussidiaria di Hasbro).

Al lancio in autunno (via Gizmodo), i dispositivi saranno quattro e - per essere fedeli al passato - permetteranno di giocare ad un solo titolo. Dovrete dunque scegliere tra Sonic the Hedgehog 3, Disney's Little Mermaid, Marvel X-Men Project X e Transformers Generation 2.

HD Hasbro Quale acquisterete?

L'uscita dei 'nuovi' Tiger Electronics è prevista per agosto 2020, già attive però le prevendite negli Stati Uniti al prezzo di 15 dollari. Dovessero arrivare anche in Italia, li acquisterete in nome dei bei vecchi tempi?