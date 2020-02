Run: il trailer del thriller con Sarah Paulson

The Blacklist rinnovata per la stagione 8, e la 7 arriva su FoxCrime

Vedere un personaggio su una sedia a rotelle che è un’eroina con la sua personalità, con la sua mente e il suo viaggio personale indipendentemente dalla sua disabilità e vedere un personaggio il cui viaggio non è definito dalla disabilità, ma da chi è come persona, è davvero una bella cosa.

[Diane e Chloe] vivono una vita molto isolata e hanno davvero solo entrambe, ma Chloe è a quel punto della sua vita in cui sta iniziando a voler esplorare oltre i confini della sua esistenza molto isolata, il che è normale. Penso che Diane trovi questa cosa particolarmente spaventosa, così come la maggior parte dei genitori nel momento in cui i loro figli vogliono darsela a gambe. Diane ha, però, sentimenti particolari che vanno un po' più all'estremo...

Intervistata da Entertainment Weekly , Sarah Paulson ha rivelato di aver studiato l’interpretazione di Piper Laurie in Carrie per il ruolo:

Sono tua madre. È il mio lavoro prendermi cura di te quando hai bisogno di me e tu hai bisogno di me.

Chloe si serve di una sedia a rotelle per spostarsi, così come l’attrice che la interpreta che si è detta particolarmente grata di poter portare sul grande schermo questa storia. Nel trailer, Diane dice alla figlia:

Tu fai qualsiasi cosa per me: mi insegni, cucini per me...

La trama racconta di una madre particolarmente ansiosa, che si chiama Diane ( Sarah Paulson ) . I livelli di apprensione della donna sono così elevati che la portano a prendere la decisione di chiudere in casa la figlia diversamente abile di diciassette anni, Chloe (Kiera Allen) . Tutto sembra procedere “bene”, finché la figlia non scopre un terribile segreto che riguarda la madre. Nel trailer, si sente la figlia dire:

Sta per arrivare al cinema Run , horror thriller diretto da Aneesh Chaganty . Dopo il successo del suo horror intitolato Searching , non è difficile immaginare che anche questa volta ad attenderci possa esserci una storia spaventosa.

