Sonic - Il Film, The Rock potrebbe unirsi al cast del sequel

CinemaAnimazione

di Marcello Paolillo - 21/02/2020 15:04 | aggiornato 21/02/2020 15:08

Neal McDonough, interprete del Maggiore Bennington in Sonic - Il Film, ha lasciato intendere che The Rock potrebbe prendere parte al sequel delle avventure del porcospino blu.

Sonic - Il Film è uscito nelle sale italiane lo scorso 13 febbraio di quest'anno, facendo registrare un ottimo debutto al Box Office internazionale (specie per un film tratto da un videogame).

Si tratterebbe quindi di un'occasione piuttosto ghiotta per Paramount Pictures, magari dando il via a una vera e propria serie di lungometraggi dedicati al personaggio, tanto che da giorni si vocifera di un sequel delle avventure del celebre porcospino blu targato SEGA.

Neal McDonough, interprete del Maggiore Bennington nel film, al FAN EXPO di Vancouver ha dichiarato infatti di aver "sentito alcune voci" circa il possibile ingresso di Dwayne "The Rock" Johnson nel cast del prossimo film dedicato a Sonic.

Bennington ha innanzitutto parlato del perché il film ha avuto un buon impatto sul pubblico (via ComicBook):

Quando ho visto il primo trailer, ero convinto positivamente, ma quello che ho visto nel film è realmente sorprendente. Nella pellicola c'è qualcosa per ogni genere pubblico, battute da adulti che i bambini non avrebbero capito, battute per i più piccoli che gli adulti non avrebbero colto del tutto, è davvero un film per tutti. Credo che il lavoro che hanno fatto con Sonic sia straordinario, bellissimo, è un ritorno al videogioco e penso che siano stati davvero fenomenali. Ecco perché è il film più visto del momento.

L'attore ha poi rivelato che l'ex wrestler potrebbe effettivamente entrare a fare parte del sequel:

Non vedo l'ora che arrivi il secondo capitolo. Ho già sentito voci che dicono che The Rock sarà presente nel sequel. E comunque The Rock è presente in tutti i secondi capitoli, in linea di massima.

Già nel trailer di Sonic - Il Film abbiamo avuto modo di sentire il porcospino chiedersi "Dove sono? Che anno è? The Rock è presidente?", cosa questa che ha scatenato l'ilarità di Dwayne Johnson in persona. Lo scorso dicembre 2019 l'attore ha infatti risposto su Twitter rivelando di essere da sempre un fan del personaggio ai tempi del college, oltre a sottolineare come "la vita può essere incredibilmente imprevedibile e surreale, a volte" (via CinemaBlend).

Il regista del film, Jeff Fowler, ha quindi colto immediatamente la palla al balzo, proponendo a The Rock un cameo nel film (o magari proprio nel secondo capitolo, non ancora ufficializzato dalla star di Jumanji - The Next Level).

Nel cast "umano" di Sonic - Il Film troviamo anche James Marsden (nei panni dello sceriffo Tom Wachowski) e l'istrionico Jim Carrey (nel ruolo del malvagio Dottor Robotnik).

A voi piacerebbe vedere un giorno Dawyne Johnson al fianco del porcospino blu più famoso del mondo dei videogiochi?