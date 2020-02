The Boy – La maledizione di Brahms, trailer e data di uscita italiana

Nel cast del sequel, oltre alla Holmes, troviamo anche Ralph Ineson (The Witch), Owain Yeoman (The Belko Experiment) e Christopher Convery (Gotham).

Il primo The Boy, costato 15 milioni di dollari, ne ha incassati 64.2 milioni in tutto il mondo. La trama del capitolo originale vedeva la tata di nome Grace (Lauren Cohan) impegnata a prendersi cura di un grottesco bambolotto di porcellana, all'interno di una villa sperduta di un piccolo villaggio del Regno Unito.

La giovane madre Liza (interpretata da Katie Holmes ) capirà ben presto che il volto apparentemente innocuo della bambola nasconde in realtà un presagio di morte. La ragazza deciderà quindi scoprire l'origine della serie di eventi inquietanti che si manifestano nella casa in cui la famiglia ha deciso di trasferirsi, Heelshire Mansion, svelando così il mistero dietro la maledizione di Brahms.

Distribuito in Italia da Lucky Red, The Boy – La maledizione di Brahms si mostra ora nel nuovo trailer ufficiale della pellicola, visionabile poco sopra e della durata di un minuto e trenta secondi circa.

Lucky Red ha pubblicato il trailer (e il poster) italiano di The Boy – La maledizione di Brahms, l'horror in uscita il prossimo 19 marzo. Guarda il video.

