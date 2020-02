TV News

di Alessandro Zoppo - 21/02/2020 10:56 | aggiornato 21/02/2020 11:45

Dopo Jango e Boba Fett, un altro misterioso e solitario cacciatore di taglie entra nell'universo di Star Wars: ecco le prime immagini della serie live-action realizzata da Jon Favreau per Disney+.

Ci siamo: The Mandalorian, la prima serie live-action dell'universo di Star Wars, arriva il 24 marzo in Italia. Lo show di Disney+, realizzato da Jon Favreau e ambientato dopo la caduta dell'Impero e prima del regno di terrore del Primo Ordine, si mostra nel trailer italiano che potete gustare in apertura di questo articolo.

Siamo cinque anni dopo Il ritorno dello Jedi e 25 prima de Il risveglio della Forza. Le musiche di Ludwig Göransson (il compositore svedese vincitore dell'Oscar per la colonna sonora di Black Panther) ci scaraventano subito nel clima della serie: i caschi di Stormtrooper tra la polvere e sulle picche e il misterioso personaggio del Cliente, interpretato da Werner Herzog e doppiato da Gianni Giuliano, che si domanda: "Nel mondo c'è più pace dopo la rivoluzione?".

Il Cliente ha evidenti legami con l'Impero: ha degli Stormtrooper come guardie del corpo e ingaggia il cacciatore di taglie Mandaloriano, dietro la cui maschera si cela Pedro Pascal (il principe Oberyn Martell di Game of Thrones), per una missione difficile: recuperare un "bene prezioso".

I protagonisti della serie

Il Mandaloriano

È il protagonista della serie: è un bounty hunter solitario che fa parte dei Mandaloriani (la popolazione che vive sul pianeta Mandalore e che ha attraverso l'Universo espanso fino ai più celebri personaggi come Jango e Boba Fett) e lavora per la Gilda. È "il migliore del parsec" e sembra nascondere un doloroso passato.

HD Disney / Lucasfilm Mando, il migliore del parsec

IG-11

È un droide (doppiato in originale da Taika Waititi) che lavora per la Gilda come cacciatore di taglie: è capace di sparare in ogni direzione e si imbatterà subito sulla strada di Mando.

HD Disney / Lucasfilm Un droide bounty hunter

Cara Dune

Gina Carano, doppiata da Gaia Bolognesi, è questa mercenaria di Alderaan: ex soldata ribelle, la vediamo per pochi secondi nel trailer perché incontrerà Mando nel quarto Capitolo, intitolato Sanctuary. Intervistata da Vanity Fair, l'ex campionessa di MMA ha confessato che quando Favreau l'ha contattata, pensava di dover interpretare una versione femminile di Chewbacca!

HD Disney / Lucasfilm La letale Carasynthia

Greef Karga

Carl Weathers, doppiato da Paolo Marchese, è il boss della Gilda: il Cliente assegna a lui l'incarico di ingaggiare il migliore cacciatore di taglie per la sua missione e lui non può far altro che chiedere al Razor Crest del Mandaloriano di rientrare alla base.

HD Disney / Lucasfilm Apollo Creed diventa capo della Gilda

Kuiil

Doppiato in originale da Nick Nolte e in italiano da Ennio Coltorti, questo Ugnaught è stato uno schiavo dell'Impero. Vive sul pianeta Arvala-7 e ha subito un ruolo decisivo nel destino di Mando.

HD Disney / Lucasfilm Su Arvala-7 c'è un Ugnaught solitario

Moff Gideon

Un inquietante Giancarlo Esposito, doppiato da Luca Biagini, veste i panni di questo generale dell'Impero: è un ex ufficiale dell'Imperial Security Bureau, la polizia segreta, e non si fa scrupoli per raggiungere il suo obiettivo.

HD Disney / Lucasfilm Quali sono i suoi piani?

Omera

Julia Jones, attrice già vista in Longmire e Westworld, interpreta un personaggio che apparirà con Cara Dune nel Capitolo 4, Sanctuary.

HD Disney / Lucasfilm Cosa si nasconde nel passato di Mando?

Mayfeld

Negli ultimi 15 secondi del trailer c'è spazio per il personaggio di Bill Burr: apparirà nel Capitolo 6, The Prisoner, insieme a Xi'an (Natalia Tena), Burg (Clancy Brown), Zero (un droide doppiato in originale da Richard Ayoade) e Ranzar "Ran" Malk (Mark Boone Jr.).

HD Disney / Lucasfilm Il fantastico look di Xi'an

Ricordiamo che The Mandalorian è composto da otto episodi: le regie sono di Dave Filoni (il primo e il quinto Capitolo), Rick Famuyiwa (il secondo e il sesto episodio), Deborah Chow (il terzo e il settimo), Bryce Dallas Howard e Taika Waititi, che ha diretto l'epilogo Redemption.

HD Disney / Lucasfilm The Mandalorian, ovvero Star Wars al suo meglio

Il successo negli Stati Uniti è stato così travolgente che la seconda stagione è già in lavorazione.

L'appuntamento è su Disney+ dal 24 marzo: pronti a vivere questa straordinaria avventura?