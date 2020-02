Westworld: il trailer della terza stagione (e cosa aspettarsi dai nuovi episodi)

TV News

di Giulia Vitellaro - 21/02/2020 09:52 | aggiornato 21/02/2020 09:55

È uscito l'ultimo trailer della terza stagione di Westoworld, l'acclamata serie della HBO.

Dopo tanta attesa, è in arrivo la nuova stagione dell'acclamato show creato da Jonathan Nolan e Lisa Joy; il debutto era previsto per il 2019, ma la HBO aveva deciso di rimandare l'uscita di questa stagione all'anno successivo per non farla coincidere con il finale di Game of Thrones, ai tempi prodotto di punta del network, che non voleva fare sovrapporre due eventi così importanti.

I dettagli della nuova stagione non sono stati diffusi e anche i trailer precedenti tendono a non rivelare troppo. Probabilmente vedremo evolversi la storyline di William e dell'Uomo in Nero, sarà dato spazio allo sviluppo della lotta tra Dolores e Bernard e ci sarà finalmente chiaro il destino di Maeve, rimasta all'esterno del portale del Sublime. Sembra evidente che questa stagione subirà un drastico cambio di scenario con contatti più intensi col mondo reale, dove i residenti del visionario parco a tema vecchio West potranno finalmente provare il brivido del libero arbitrio e sperimentare la loro nuova coscienza attiva.

È probabile che diremo addio a due personaggi fondamentali come il Dottor Ford (Anthony Hopkins) e Teddy (James Mardsen); vedremo tornare, invece, Dolores (Evan Rachel Wood), Charlotte Hale (Tessa Thompson), Maeve (Thandie Newton), Bernard (Jeffrey Wright), Stubbs (Luke Hemsworth), l'Uomo in Nero (Ed Harris), William (Jimmi Simpson).

La serie dà invece il benvenuto ad attori del calibro di Aaron Paul (Breaking Bad), che interpreterà Caleb, un personaggio che incrocerà il destino di Dolores, oltre che a Lena Waithe, conosciuta per il suo ruolo in Master of None, Jefferson Mays, e ultimo ma non ultimo, Vincent Cassel nel ruolo del misterioso Serac.

HD HBO

Il nuovo trailer inizia con una conversazione dolorosa tra Caleb e Dolores, in cui quest'ultima ha un tono freddo e risoluto. Compare anche il personaggio interpretato da Vincent Cassel, Serac, intento a fare a Maeve una richiesta molto particolare. I dialoghi sono intervallati da immagini del mondo reale, caratterizzato da linee pulite e tecnologia avveniristica. Riguardo all'ambientazione, il co-creatore della serie, Johnatan Nolan, si è espresso così:

La distopia può anche sembrare esteticamente affascinante. Solo perché il mondo è corrotto dall'interno, non è detto che non possa essere ordinato e bello. Volevamo proporre una versione della distopia che non si fosse ancora vista.

A coronare il tutto, una versione di Sweet Child O' Mine dei Guns 'n Roses, riarrangiata per orchestra da Ramin Djawadi (famoso per le colonne sonore di Game of Thrones).

La premiere di Westworld 3 andrà in onda in versione originale (sottotitolata) alle 3.00 nella notte tra domenica 15 marzo e lunedì 16 marzo, in contemporanea assoluta con la messa in onda americana, e successivamente dalle 20.15, su Sky Atlantic e NOW TV.

A partire dal 23 marzo, gli episodi usciranno tutti i lunedì dalle 21.15 in lingua italiana, seguiti dalla versione originale. La serie sarà disponibile on demand.