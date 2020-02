Cinema

di Silvia Artana - 24/02/2020 11:05 | aggiornato 24/02/2020 16:20

L'emergenza Coronavirus cambia la programmazione in sala. La chiusura dei cinema in alcune regioni modifica la data di uscita di una serie di film, tra cui l'ultimo di Carlo Verdone.

[UPDATE] Come anticipato, la programmazione delle uscite al cinema subisce altri cambiamenti a causa dell'emergenza Coronavirus. Oltre ai film indicati in precedenza nell'articolo qui sotto, La Repubblica scrive che vengono rinviati a data da destinarsi Arctic - Un'avventura glaciale, Lupin III - The First e Dopo il matrimonio, tutti inizialmente previsti per il 27 febbraio.

[Articolo originale] L'emergenza Coronavirus colpisce (anche) la settima arte. Le misure straordinarie adottate per contenere la diffusione del contagio, con la chiusura delle sale in una serie di regioni italiane, sta avendo ripercussioni sulla programmazione e sta portando al rinvio dell'uscita al cinema di alcuni film.

Tra i titoli che subiranno uno slittamento c'è l'ultima fatica di Carlo Verdone, Si vive una volta sola. La pellicola sarebbe dovuta arrivare sul grande schermo il 26 febbraio. Ma nel corso dell'ultima puntata di Domenica In, l'attore e regista ha dichiarato che non sarà così:

Non si sa quando esce.

L'artista ha approfittato dell'occasione per fare un appello alla calma:

Siamo nelle mani dei medici, virologi e infettivologi. Dobbiamo essere fiduciosi, sono sicuro che l'emergenza rientrerà e presto avremo anche un vaccino. Le notizie che arrivano dall'Australia sono positive.

Come il film di Verdone, anche quello di Giorgio Diritti sul pittore Antonio Ligabue subirà un cambiamento di programmazione. Ospite a Che Tempo Che Fa, Elio Germano ha spiegato che Volevo nascondermi (in concorso al Festival Internazionale del Cinema di Berlino 2020) non arriverà in sala il 27 febbraio:

Sono qui a dire che il film non uscirà. In questo momento in cui tutto è in discussione, anche i film, dal momento che i cinema chiudono, sono rimandati a data da destinarsi. Mi dispiace essere qui a comunicare questa cosa.

Come riporta La Stampa, alle parole dell'attore hanno fatto eco dalla Berlinale quelle di Carlo Degli Esposti, produttore della pellicola con Rai Cinema:

Rinviamo l’uscita, fissata per il 27, a data da destinarsi.

Secondo quanto scrive il quotidiano di Torino, potrebbe subire uno slittamento anche Ritorno al crimine di Massimiliano Bruno, atteso in sala il 12 marzo. L'amministratore delegato di Rai Cinema, Paolo Del Brocco, ha spiegato che una decisione verrà presa nell'arco di 24 ore:

Ci riserviamo di riflettere sulle scelte definitive, la situazione è totalmente nuova e difficile.

Stessa sorte potrebbe toccare a Cambio tutto di Guido Chiesa, che dovrebbe uscire il 5 marzo. Ad affermarlo è stato Giampaolo Letta, amministratore delegato di Medusa:

Doveva uscire la prossima settimana, ma probabilmente lo sposteremo. Dobbiamo anche capire se le abituali attività promozionali potranno essere svolte senza restrizioni.

Il manager ha dichiarato che venerdì e sabato l'affluenza in sala ha subito un calo del 44% e del 40% rispetto agli stessi giorni della settimana passata e ha osservato che l'emergenza rende necessaria la massima attenzione e flessibilità:

La situazione è molto delicata e deve essere monitorata ora per ora. Ma con tutte le regioni del Nord in stato di allarme e con cinema e teatri chiusi, è chiaro che sia necessario valutare cambiamenti. Anche solo dal punto di vista psicologico è evidente che le persone sempre di più eviteranno assembramenti e luoghi di incontro.

Sulla questione è intervenuto anche Francesco Rutelli. Il presidente dell'ANICA ha rilasciato un comunicato ufficiale in cui ha dichiarato la massima collaborazione dell'associazione:

Le industrie del cinema collaborano con le autorità per contenere e prevenire le problematiche del Coronavirus. Nelle regioni in cui vengono disposte misure restrittive anche per le sale cinematografiche, esercenti e distributori stanno adeguandosi in tempo reale. Nelle altre parti del paese, le attività proseguono normalmente.

Francesco Rutelli ha espresso anche preoccupazione per le conseguenze del provvedimento, che tuttavia afferma essere assolutamente necessario:

Certamente, queste misure portano conseguenze economiche significative. Ma tutte le componenti industriali e sociali debbono contribuire in Italia ad attuare i provvedimenti necessari per uscire in tempi razionali da questa situazione critica.

Al momento, la situazione è in evoluzione e le cose potrebbero cambiare ancora. Restate sintonizzati per gli aggiornamenti.