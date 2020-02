Disney+ arriva in Italia: scopri l'offerta pre-lancio

TV NewsCinema

24/02/2020

Disney+ conferma la data dello sbarco nel nostro Paese e i prezzi degli abbonamenti. Si può aderire ad un'offerta pre-lancio disponibile fino al 23 marzo 2020.

Il giorno tanto atteso sta per arrivare: il 24 marzo 2020 sbarca in Italia Disney+, la piattaforma di streaming targata Disney e già capace di raccogliere l'adesione di milioni utenti e appassionati in tutto il mondo.

Disney+ si presenta confermando i prezzi degli abbonamenti e presentando un'offerta pre-lancio disponibile fino al 23 marzo: chi si abbona adesso potrà farlo al prezzo di lancio con un anno a 59,99 euro, equivalente a 4,90 euro al mese.

Disney+: offerta pre-lancio con un anno a 59,99 euro

Il servizio schiera il meglio del brand e comprende contenuti targati Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic, assieme a diversi prodotti esclusivi. Gli utenti italiani potranno avere in un unico catalogo film, serie originali, classici del passato, documentari, cortometraggi e altri programmi della Casa di Topolino, e non solo.

Dal 24 marzo il prezzo dell'abbonamento sarà quello standard, ovvero 6,99 euro al mese o 69,99 euro all'anno.

Disney+ ha un'interfaccia semplice e intuitiva (incluse le possibilità di accedere a 4 stream simultanei in alta qualità e impostare fino a 7 diversi profili), permette di vedere e scaricare su televisione, computer, tablet, smartphone, console per gaming o lettori multimediali i contenuti e soprattutto offre un catalogo enorme.

I contenuti esclusivi di Disney+

Al momento del lancio la library presenterà 25 contenuti originali esclusivi, come la serie The Mandalorian di Jon Favreau, il remake live-action di Lilli e il vagabondo, l'ultima stagione inedita di The Clone Wars (i 12 episodi della serie animata di Star Wars), l'emozionante Togo con Willem Dafoe, gli adattamenti di Stargirl con Grace VanderWaal (del romanzo di Jerry Spinelli) e di Timmy Failure: Mistakes Were Made (dai libri di Stephan Pastis) diretto da Tom McCarthy, il reboot di High School Musical: The Musical, e la docu-serie The World According to Jeff Goldblum (già rinnovata per una seconda stagione), in cui l'attore racconta il mondo di storie, persone e connessioni che si nasconde dietro gli oggetti a noi più familiari, dai gelati alle sneakers.

Prossimamente gli appassionati Marvel non si faranno sfuggire le tre nuove serie in arrivo su Disney+: The Falcon and the Winter Soldier con Anthony Mackie e Sebastian Stan che riprendono i personaggi di Sam Wilson e Bucky Barnes; WandaVision con Elizabeth Olsen e Paul Bettany nei costumi di Scarlet Witch e Vision; Loki con Tom Hiddleston nei panni dell'affascinante dio degli inganni. E questo è solo l'antipasto: presto saranno disponibili anche Ms. Marvel, Moon Knight e She-Hulk.

Tutti i dettagli e le informazioni sulle modalità di abbonamento sono disponibili su DisneyPlus.com.