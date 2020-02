VideogamesAnimazione

di Silvio Mazzitelli - 24/02/2020 15:49

Un nuovo video ci mostra Kefla in tutta la sua potenza. Inoltre, ecco tutte le novità della terza stagione di Dragon Ball FighterZ.

Poche settimane fa, durante le finale del Red Bull Dragon Ball FighterZ - World Tour Finals, è stato annunciato l'arrivo di una terza stagione per il picchiaduro di Bandai Namco con l'introduzione di un nuovo Season Pass, comprendente ben cinque nuovi personaggi, e nuove meccaniche inedite per il gameplay.

Ora Bandai Namco ha rilasciato un trailer in cui si vede in azione il primo personaggio introdotto in questo nuovo Fighter Pass, ossia Kefla, la Saiyan del sesto universo nata dalla fusione con gli orecchini Potara di Kale e Caulifla, due protagoniste del Torneo del Potere visto in Dragon Ball Super.

La potente guerriera ha dalla sua delle mosse corpo a corpo veloci e potenti, in grado di fare a pezzi qualunque avversario le si pari davanti. Kefla sarà in grado di sparare raggi multipli e di caricare i nemici in aria per poi colpirli con un potente doppio raggio mentre sono a terra. Un'aggiunta interessante per il già ricchissimo roster di combattenti che ha ormai raggiunto quasi i 40 personaggi giocabili.

Ma non è finita qui, perché questa primavera arriverà come personaggio giocabile anche Goku in versione Ultra Istinto, la tecnica segreta che permette al Saiyan protagonista di prevedere le mosse dell'avversario. Ancora non si ha però una data precisa per l'arrivo del nuovo combattente.

Nel frattempo la terza stagione porta anche delle novità a livello di gameplay generale:

Il sistema di assist aggiornato permetterà ai giocatori di scegliere 3 diversi Z Assist per ogni personaggio prima dello scontro, aiutando così a creare nuove combo e ad ampliare gli stili di gioco.

per ogni personaggio prima dello scontro, aiutando così a creare nuove combo e ad ampliare gli stili di gioco. L’ultimo personaggio ancora in gioco otterrà un bonus alla potenza indipendente dallo Sparkling, rendendolo ancora più pericolo e in grado di ribaltare il risultato del match.

ancora in gioco otterrà un bonus alla potenza indipendente dallo Sparkling, rendendolo ancora più pericolo e in grado di ribaltare il risultato del match. Nella modalità Boot Camp, i giocatori si alleneranno contro altri personaggi. Questa modalità consentirà di scoprire nuove possibilità e spingerà le abilità di ognuno verso nuove vette.

Dragon Ball FighterZ è un picchiaduro sviluppato da Arc System Works e pubblicato da Bandai Namco uscito il 26 gennaio 2018. A distanza di due anni dal suo arrivo il titolo è ancora sulla cresta dell'onda dei picchiaduro, come testimonia il successo dell'ultimo Dragon Ball FighterZ World Tour, un torneo dedicato ai migliori giocatori nel mondo, e al rilascio di una nuova stagione con tante sostanziali novità che cambieranno totalmente il gioco.

Voi avete giocato a Dragon Ball FighterZ?