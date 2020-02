I Funko Pop dei Cavalieri dello Zodiaco arriveranno molto presto

CuriositàAnimazioneFumetti

di Silvio Mazzitelli - 24/02/2020 14:30 | aggiornato 24/02/2020 14:34

I famosi cavalieri di bronzo otterranno una linea di Funko Pop dedicati, per tutti i fan che amano collezionare queste particolari figure.

In questi giorni (22-25 febbraio 2020) si sta tenendo a New York la Toy Fair, una fiera dedicata soltanto alle aziende in cui vengono mostrati in anteprima giocattoli e action figure che arriveranno nei prossimi mesi sul mercato. L'azienda Funko è ormai divenuta una delle più remunerative in questo campo, e non accenna a stupire con la creazione di nuovi modelli ispirati alle serie, d'animazione e non, più famose di sempre.

Questa volta sono stati presentati i Funko Pop dedicati a I Cavalieri dello Zodiaco, con ben cinque nuove figure dedicate ai Cavalieri di Bronzo. Dunque ben presto sarà possibile vedere trasformati nelle celebri statuine super deformed Seiya di Pegasus, Shiryu del Dragone, Shun di Andromeda, Hyoga di Cignus e Ikki di Phoenix.

Ognuna di questi nuovi Funko Pop verrà venduto a un prezzo di circa 10,99 dollari, e la data d'uscita è attualmente stata fissata per il 15 giugno 2020. La società ha inoltre fatto sapere che la catena Barnes & Nobles venderà delle versioni speciali in edizione limitata di ognuna delle cinque figure, con la particolarità che si illumineranno al buio.

Le immagini che vedete nel tweet ufficiale di Funko non sono ancora definitive, e potrebbero cambiare prima della messa in commercio dei Pop.

Questo è il debutto nel mondo dei Funko Pop dei Cavalieri dello Zodiaco, che esordiscono con i cinque protagonisti della lunga saga creata da Masami Kurumada. Non è difficile pensare che, se questi primi Pop avranno successo, ben presto ne vedremo molte altre in arrivo, tra cui anche una serie dedicata ai Cavalieri D'Oro possibilmente.

Voi avete intenzione di collezionare tutti i Funko Pop dedicati a I Cavalieri dello Zodiaco?