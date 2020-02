Celebrity

di Mara Siviero - 24/02/2020 11:33 | aggiornato 24/02/2020 11:36

Per Harrison Ford il matrimonio è una faccenda seria e l'amore per Calista Flockhart è più vivo che mai. Eppure, anche lui avrebbe qualche segreto in fatto di coppia.

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

In un mondo in cui le relazioni umane sembrano instaurate ad uso e consumo, sorprende quando si viene a conoscenza di una coppia in cui i rispettivi partner sono ancora innamorati uno dell’altro come il primo giorno. Se poi, parliamo di un ambiente come il cinema, la notizia sorprende ancora di più.

Tra le coppie che continuano a proseguire il loro percorso di vita senza problemi ce n’è una particolarmente in luce, ovvero quella formata da Harrison Ford e Calista Flockhart.

I due attori, che si sono conosciuti nel 2002 alla cerimonia dei Golden Globe, sono convolati a nozze il 15 giugno del 2010 a Santa Fe, nel New Mexico e, dieci anni dopo, niente sembra cambiato.

Eppure, Ford ha ironicamente ammesso di far funzionare il matrimonio anche grazie ad alcuni ‘trucchetti’, come “Non parlare” e “Annuire con la testa”.

Paramount Pictures/Lucasfilm

Inoltre, l’attore ha dichiarato di essere una persona che ci tiene a sistemare la propria casa, ad esempio facendone la manutenzione, oppure lavorando nella sua falegnameria o, ad esempio, parlando con i ragazzi che stanno aggiustando il tetto di casa.

E nel caso in cui le sue faccende nel ranch del Wyoming siano terminate e il tempo è bello, non si può restare con le mani in mano:

Vado a volare – mi piace volare là sopra – oppure a fare una camminata nei boschi, fare un po’ di lavoro, guidare la mia bici o la mountain bike.

Dunque, sembra che questo matrimonio – il terzo, dopo il primo con Mary Marquardt e il secondo con Melissa Mathinson – stia procedendo a gonfie vele, così come la sua grande famiglia allargata.

L’attore, infatti, è padre di cinque figli: Ben e Willard avuti dalla prima moglie, Malcom e Georgia dalla seconda e Liam, già adottato nel 2001 dalla Flockhart.

E voi, cosa ne pensate? Quali sono i segreti per far funzionare un matrimonio?

Via Parade, People

Immagine di copertina: Mireille Ampilhac (originally posted to Flickr as Deauville 2009) usata con licenza CC BY-SA 2.0