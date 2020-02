TV News I Simpson

di Chiara Poli - 24/02/2020 12:22 | aggiornato 24/02/2020 12:26

I Simpson vantano centinaia di guest star. Alcune ci vengono subito in mente, spesso perché hanno prestato la voce alla propria versione animata. Altre, invece... Riscopriamole!

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

Sono rimasta molto colpita da questo articolo di The Things.com, perché scorrendo l'elenco - in effetti - anche io ho ritrovato alcuni nomi che non sono esattamente i primi a venirmi in mente quando penso ai grandi ospiti della serie di Matt Groening.

Forse perché non fanno parte degli episodi storici della serie. Forse perché hanno avuto ruoli minori, magari da una sola battuta o due. O forse, semplicemente, perché non hanno dato voce alla loro versione animata, o a personaggi che non sono entrati a far parte dell'olimpo di Springfield com'è accaduto invece a Patrick Stewart, Mark Hamill, Glenn Close, Kelsey Grammer, Danny DeVito, Kirk Douglas, David Duchovny e Gillian Anderson, o tutte le guest star musicali, dai Red Hot Chili Peppers ai Rolling Stones, da Lady Gaga a Peter Frampton fino a Paul e Linda McCartney.

Perciò, ecco qui: una lista diversa da quella di The Things.com, ma da essa ispirata. Le guest star de I Simpson alle quali, forse, noi fan non pensiamo per prime...

7. Matthew Perry e Lisa Kudrow

Comincio da loro, le star di Friends - in procinto di prendere parte all'attesa reunion - in ruoli minori ma a loro modo importanti per la serie.

Matthew Perry (Chandler) era stato, questo lo ricordiamo facilmente, il mitico Ultrahouse in uno degli speciali per Halloween (La paura fa novanta XII, per la precisione), mentre Lisa Kudrow (Phoebe), questa davvero sfuggita a molti, in Tanto Homer va al lardo che... (10x01) era stata Alex Whitney, la compagna di scuola di Lisa con tanta fretta di crescere.

6. Jay Mohr e Drew Barrymore

Questo è un ospite speciale, un ospite nell'ospite. Perché Jay Mohr (l'indimenticabile Bob Sugar di Jerry Maguire) interpreta un personaggio che è l'evidente trasposizione simpsoniana del grande attore Christopher Walken (La zona morta). Il quale, però, non compariva nei panni di se stesso.

Ma è anche un episodio speciale: Figlia unica di Krusty ignaro (12x03), doppia guest star: Drew Barrymore (E.T., Scrivimi una canzone, Charlie's Angels) interpreta la figlia di Krusty.

5. Dustin Hoffman

Sicuramente rientra fra le migliori guest star, ma tendiamo spesso a dimenticare come sia stato il grande Dustin Hoffman a prestare la voce al signor Bergstrom, il supplente per la classe di Lisa che fa emozionare la piccola Simpson.

L'episodio era, appunto, Il supplente di Lisa, della seconda stagione.

4. Penny Marshall

Le nuove generazioni l'hanno conosciuta soprattutto per la regia di film di grande successo come Risvegli, Ragazze vincenti, Big... Per noi un po' più grandicelli, però, Penny Marshall era stata prima attrice: l'indimenticabile co-protagonista di Laverne & Shirly, spin-off di Happy Days. Dolce e divertente. Ben lontana dal suo personaggio a Springfield: la delinquente Mrs. Botz, assunta come baby-sitter in casa Simpson... Nell'indimenticabile finale della prima stagione, con la prima guest star della serie.

HD 20th Century Fox I Simpson: Penny Marshall presta la voce a Mrs. Botz

3. Jeff Goldblum

Nella parodia di Un pesce di nome Wanda (A Fish Called Selma, Un pesce di nome Selma, 7x19), la povera Selma finisce per accettare un matrimonio (molto infelice) di convenienza con Troy McClure. Il personaggio di MacArthur Parker, l'agente di Troy che gli suggerisce appunto di sposarsi per risollevare la propria popolarità, è interpretata da Jeff Goldblum. Era il 1996, e Goldblum (La mosca, Jurassic Park, Independence Day) interpretava un personaggio che gli somigliava fisicamente...

20th Century Fox I Simpson: Jeff Golblum è Macarthur Parker in Un pesce di nome Selma

2. Neil Patrick Harris

Il protagonista di How I Met Your Mother ha avuto un ruolo memorabile perché... Interpretava Bart. Un Bart nella versione televisiva in cui Homer era interpretato da Dennis Franz (NYPD Blue). Un ruolo breve, che spesso tendiamo a dimenticare perché ci concentriamo sulla trasposizione televisiva della vita di Springfield, ma un ruolo che lascia il segno.

L'episodio? Bart l'assassino.

HD 20th Century Fox I Simpson: Neil Patrick Harris interpreta Bart nella trasposizione TV dei Simpson

1. Michael Jackson

Per ultimo, ho lasciato il caso unico: Michael Jackson. Perché tutti ricordiamo il suo personaggio, Leon Kompowsky, il ragazzo che afferma di essere Michael Jackson.

Se tutti lo ricordiamo, allora, perché è in testa a questa lista? Facile: perché il compianto artista aveva deciso di non comparire nei titoli come guest star. Il suo nome, infatti, non è mai stato scritto ufficialmente fra le guest star de I Simpson.

E l'episodio in cui compariva era Stark Raving Dad: Papà-zzo da legare perché intraducibile in italiano. La frase infatti è una storpiatura di Stark Raving Mad, che significa "fuori di testa", ma che è anche il titolo di una geniale sitcom con Tony Shalhoub e Neil Patrick Harris, purtroppo mai arrivata in Italia e prodotta per una sola stagione.

Che ne dite?