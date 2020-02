In Onward, il primo personaggio LGBTQ+ animato Disney

CinemaAnimazione

di Giuseppe Benincasa - 24/02/2020 11:01 | aggiornato 24/02/2020 11:05

Pixar sempre più inclusiva: ecco chi sarà il suo primo personaggio LGBTQ+!

Onward - Oltre la magia passerà alla storia non solo per essere il 22esimo lungometraggio animato realizzato da Pixar ma anche per essere il primo film d'animazione Disney/Pixar a introdurre un personaggio LGBTQ+.

Per chi non lo sapesse, la sigla LGBTQ+ indica l'insieme delle persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender, queer e il segno + implica la presenza di altri gruppi, come per esempio gli asessuali.

Nel caso di Onward - Oltre la magia, verrà introdotta una donna lesbica, ovvero l'agente di polizia Specter. Nel film, sarà presente in una scena in cui incontra i due fratelli protagonisti, Ian e Barley Lightfoot, e in un colloquio con loro menzionerà la figlia della sua ragazza: Ti capisco, la figlia della mia fidanzata a volte mi farebbe strappare i capelli. Specter, che si può vedere nella foto qui sotto, è una ciclope, uno dei tantissimi personaggi di fantasia che si incontreranno nell'entusiasmante avventura Disney/Pixar. HD Disney/Pixar L'agente di polizia Specter Quello che molti si aspettavano per il personaggio di Elsa in Frozen II - Il segreto di Arendelle, è successo con l'agente Specter e questa scelta è stata discussa dal produttore di Onward, Kori Rae, a Yahoo Entertainment: La scena, quando l'abbiamo scritta, era abbastanza appropriata e apre un po' il mondo [del film all'inclusività] ed è quello che volevamo. Al produttore fa eco il regista Dan Scanlon: È un mondo di fantasia moderno e noi vogliamo rappresentare il mondo moderno. Nel film, la doppiattrice originale di Specter è Lena Waithe, che nel 2017 è stata la prima donna afroamericana a vincere il premio Emmy per aver co-scritto, insieme a Aziz Ansari, la sceneggiatura dell'episodio dal titolo Il Ringraziamento per la serie TV Master of None. Waithe è stata protagonista del film di Steven Spielberg Ready Player One, dove ha interpretato Helen/Aech, amica del protagonista. Prossimamente sarà protagonista nella terza stagione di Westworld - Dove tutto è possibile.

In Onward - Oltre la magia, due fratelli elfi scoprono di poter riportare magicamente in vita il padre, per vederlo un'ultima volta. Inizia così un'avventura entusiasmante, quanto commovente.

Il film Disney/Pixar sarà nei cinema italiani dal 5 marzo 2020.